Ea, ya estamos en el último fin de semana de zambombas. A nada que nos descuidemos sonarán cornetas y tambores y estaremos en otro ciclo festivo de Jerez: Festival de Jerez, Semana Santa, Mundial de Motos y Feria. En medio, entre el nacimiento del Niño el próximo lunes y su crucifixión allá en abril, estaremos inmersos en la normalidad, en el día a día, y este año que se avecina, en la campaña electoral. Será momento de analizar qué se prometió, qué se hizo y sobre todo, qué se pudo hacer y no se hizo y que alguien nos debería explicar. Promete ser interesante este 2019 que viene veloz. A ese nuevo año, le pediría muchas cosas. La primera, sin lugar a dudas, salud. Eso que no se vende ni en Amazon siquiera, y que si te falta de nada sirve todo lo demás. A mí que me mantenga la salud, que de lo demás ya me ocuparé yo. Por supuesto, que me mantenga el amor de los míos. Yo procuraré regarlo a diario para que siga floreciendo. Y además le pediría que Jerez tenga vida, y sobre todo empleo, también en las épocas entre eventos. No podemos depender solo de los ciclos festivos para generar riqueza. Va siendo hora de que alguien nos explique qué han hecho unos y otros, gobierno y oposición, para mejorar las condiciones de vida de Jerez y sus gentes. Es hora de rendir cuentas y pasar factura. Y por supuesto quiero pedirle al nuevo año, que quienes son responsables de algunos medios de comunicación tengan corazón, y no solo cuenta corriente. No puedo soportar un minuto más como algunos cuentan con minuciosos detalles el calvario que debe haber pasado la profesora a la que un supuesto reinsertado ha asesinado hace pocos días. ¿Es necesario tanta locuacidad para tenernos informados? Otra cosa será lo que haya que contarle al jurado o al juez para que le caiga la máxima condena, pero ¿no se paran a pensar en lo que sentirá su familia escuchando o leyendo tantos detalles innecesarios salvo para complacer a los morbosos? Ojalá 2019 nos traiga algo de todo esto y a todo el mundo le vaya un poquito mejor. Ojalá estos deseos lleguen a todos. ¡Así sea!