¿A que sí?

Bueno, ya estamos en agosto y nuestros políticos se irán de vacaciones tras habernos dejado un espectáculo para llorar con sus simulacros de negociación, sus posicionamientos férreos de no permitir un gobierno de signo distinto al suyo, y sus intentos de demostrar quién es el gallito del gallinero. Todo muy ejemplarizante. Eso sí. Ahora sus señorías se irán de vacaciones a descansar de los esfuerzos realizados y con un poco de suerte irán a nuevas elecciones sin haber hecho ni el huevo durante varios meses. Pero para eso estamos los curritos, para que a ellos no les falte esa tablet, ni ese iphone última generación, que no sabemos para qué leches se los han dado si lo único que tenían que hacer, que era poner un gobierno, no han sido capaces de hacerlo. En mi ignorancia, pienso que la mejor forma de servir al país hubiese sido dejar que los que han tenido mayoría formaran gobierno, y aprovechar la mayoría de la oposición en el congreso para cambiar las leyes e impedir que el gobierno pueda gobernar por decreto ley y todo lo tengan que pasar por donde está la soberanía popular, en el congreso, que representa a los más numerosos y a los más escasos. Jugar a obligarlos a ponerse en manos de independentistas y amigos de terroristas para poder criticarlos, o en manos de recién llegados a la política, que en lugar de tomar el cielo por asalto realmente lo que quieren asaltar son los sillones de los ministerios para colocar a los suyos y cobrar buenas prebendas, les dará titulares de prensa, pero ni a España le hacen ningún favor, ni los españoles se lo agradeceremos con nuestro voto. Ahí se equivocan. No se puede uno presentar como de centro, y luego posicionarse con la derecha, y con los de más derechas, pero queriendo simular que no lo son. Lo que tenían que hacer es demostrar que son distintos y no sucedáneos de la derecha. Porque ente el original y la copia, los inteligentes siempre optarán por el original, así que lo primero es demostrar que no se es lo mismo pero camuflados. Algunos ciudadanos entenderán lo que digo… ¿A que sí?