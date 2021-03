Ayer por la mañana saltaron las alarmas: Detenido Bartomeu. El expresidente del Barça detenido junto a otras personas en el marco de la investigación del 'Barçagate' (Onda Cero). Es un ejemplo. A mi móvil fueron llegando los mensajes uno detrás de otro. En ese momento no sabía qué cosa era 13Ventures, pero recordé de inmediato lo que dicen que le dijo Artur Mas a un presidente del gobierno de España, ¿o fue Pujol? Me refiero a la ecuación a más inversión, o sea, dinero, menos nacionalismo. Y viceversa. Se entienden algunas derivadas nacionalistas/independentistas de Bartomeu y los suyos, como repartir miles de silbatos para la gran pitada al Rey de España en el Camp Nou, o el Nou Camp. ¿Intuía que venían los problemas y se estaba vacunando convenientemente para la impunidad? Lo cierto es que este presidente detenido ayer suscribió toda la patraña independentista con absoluto desprecio a una afición culé extendida por toda España y mucho mundo adelante. El viejo truco. Pero, claro, todo llega. Bartomeu, por ejemplo, sabía que le llegaría, estoy seguro. Como le llegó al clan Pujol lo suyo. Pero a lo que íbamos, 13Ventures es una empresa de lavado de imagen. ¿Cuánto dinero se gastó en contratos el Barcelona en 13Ventures? ¿Cuál fue la presunta maniobra para saltarse el control financiero del Club? Según el diario As, "I3 Ventures es una empresa filial de Nicestream y su cometido navegaba en dos direcciones, "proteger y lavar" la imagen de la Junta Directiva de Bartomeu y "erosionar" a personas o instituciones contrarias a la misma. El encargado de contactar con I3Ventures fue el asesor presidencial de Bartomeu, Jaume Masferrer, uno de los detenidos en el operativo de este lunes, y tuvo lugar en el año 2017 en Argentina". Se hicieron, al parecer, diversos pagos inferiores a los 200.000 euros, cifra que inmediatamente era investigada por los controles internos del club. En definitiva, se irá sabiendo más, mucho más. En verdad puede que se llegue a saber toda la verdad, y que tenga consecuencias penales. Aunque, ayer mismo, inmediatamente, desde las redes sociales se empezaron a decir cosas como ésta: "Massa gent volent fer mal al Barça. No ho permetrem. Mai caminaràs sol." Se entiende bien el victimismo: Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça, no lo permitiremos. Piqué y Messi no opinan los mismo, precisamente. No ha sido la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, han sido los Mossos. Detalle a tener en cuenta. Que en las primeras pesquisas sospecharon que se habían pagado cantidades seis veces mayor de las que figuraban en la contabilidad. No es más que un club el Barça, se irá sabiendo. Esperemos.