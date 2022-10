En principio, no estoy de acuerdo con una propuesta de Santiago Abascal. Como se habrá maliciado enseguida mi buen lector, esto luego lo voy a matizar. Propone Abascal que los españoles decidan sobre si prohibir o no los partidos independentistas que quieren destruir España.

No me entusiasma, aunque no es ningún disparate. Ni una medida antidemocrática. En Alemania es inconstitucional y en Francia impensable que en sus sendos parlamentos haya partidos deseando cargarse sus respectivas naciones; y nadie pone en duda sus legitimidades. No nos rasguemos aquí catetamente las camisas. Además, en lo político me parece un acierto de Vox proponer decisiones por votación directa del pueblo… ¿soberano? Un acierto triple: 1) denuncia que la correa de la transmisión de la voluntad popular se ha roto con la partitocraria, 2) constata su máximo compromiso democrático y, por último, 3) sabe de sobra que todo el mundo es de derechas cuando se le pregunta por los temas que conoce de verdad.

Ahora bien, si se me pregunta en concreto sobre la ilegalización de los partidos independentistas, yo no exulto. Porque acallar a cualquiera me desazona. Creo que el Parlamento sirve para recoger las inquietudes de todos los españoles, incluyendo a las minorías que no quieren serlo. También me parece sanísimo que éstos o, al menos, sus representantes salgan de sus ecosistemas endémicos y les dé el aire. Sería mejor en Cádiz, pero en Madrid no están mal, relacionándose con otras gentes de España, enamorándose a veces, haciendo amistades siempre, y cobrando hipócritamente del Estado. Aunque no lo confiesen, se les va cayendo el pelo de la dehesa.

El problema -hay un problema, como se maliciaba el mejor lector, que hace que la propuesta de Vox merezca considerarse en serio- son los partidos nacionales. Es tanto el odio que se tienen entre sí que siempre están dispuestos a pactar con los nacionalistas. ¿No está Feijóo deseando hacerlo ya con el PNV, prácticamente a la vez que critica los pactos del PSOE con el PNV, entre otros? Si los partidos nacionales hubieran sido responsables, habrían antepuesto los intereses de España, y nos podríamos permitir unas cuotas representativas del frikismo regional en forma de excelentísimas señorías en las Cortes. Es la falta de sentido de Estado de los partidos de Estado la que nos aboca, antes o después, a la pregunta que ha hecho Vox. Habrá que contestarla al final.