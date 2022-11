ENTRE BONOS E IRRESPONSABLES

La puesta en funcionamiento de los denominados bonos gratuitos de Renfe resultó ser, nada más ponerlos a la venta, todo un boom para muchas personas, por aquello de no tener que pagar billetes de tren. Sin embargo, Renfe no ha calculado determinadas situaciones, como las reserva de plaza en determinados días, por ejemplo los viernes desde Sevilla a Jerez, que dejan a muchos viajeros sin poder disponer de billetes. Al final, te quedas sin poder coger el tren y luego ves que las reservas no se ocupan y el tren regresa medio vacío.