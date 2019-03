En los Estados Unidos y algunos países europeos se están instalando los llamados buzones para bebés, cuya finalidad es que los recién nacidos puedan ser abandonados ahí de forma segura y anónima evitando que encuentren la muerte al ser lanzados a contenedores o a sitios peligrosos e insalubres. Los baby box cuentan no solo con sensores y reguladores de temperatura, sino con un dispositivo que alerta a los servicios de emergencia para que acudan enseguida y el bebé no pase ahí más de cinco minutos.

Independientemente de la polémica, estos buzones son un indicador de lo que ocurre actualmente, donde todo lo que resulta incómodo es desechable, incluidos los hijos. La respuesta de cómo hemos llegado a esto no es sencilla porque confluyen muchos factores, pero pienso que se han cometido graves errores en la educación. Todo parece estar orientado a la propia satisfacción sin pensar en las consecuencias de los actos y el impacto de éstos en los demás. En la actualidad parece un disparate hablarles a los jóvenes de la continencia sexual, pero se considera recomendable darles sendos discursos sobre el uso de anticonceptivos, preservativos y la píldora del día después diciéndoles que si algo falla, todo se vale. La enseñanza privilegia una mal entendida libertad sin explicar en qué consiste la verdadera responsabilidad. La búsqueda a ultranza del placer está revestida de un egoísmo que provoca soledad, dolor y decisiones equivocadas. En lugar de abandono debería hablarse de vivir en un medio saludable, de tener una formación en valores y de contar con un padre y una madre. La tolerancia a la frustración debe ser aprendida para gestionarla con asertividad. No todo va a salir bien, los fracasos son inevitables, pero no son el final. La instrucción debe incluir también la empatía y el cuidado del prójimo, que como dice el Papa Francisco es la persona que encontramos en el camino de nuestros días, porque vivir bien lleva implícito conjugar el verbo amar y ponerlo en práctica.