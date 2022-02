Bardem, Garzón y el zar

Javier Bardem se manifiesta frente a la embajada de Rusia. Perfecto. Dice que es irónico que "hable de desmilitarización y de desnazificación de Ucrania un personaje que tiene todos los visos de ser un perfil imperialista y ultranacionalista que está violando la soberanía territorial de Ucrania, un país que tiene su derecho a elegir su propio destino". Perfecto. Pero añade que Putin "está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa". ¿Del zarismo? ¡Cielos! ¡Ha padecido un lapsus de memoria de 74 años! Tan mayor no es como para conservar tan excelente memoria remota (el zarismo se extinguió en 1917) y tan mala memoria reciente (la URSS se extinguió en 1991). Salvo que considere que el imperialismo y el ultranacionalismo ruso son cosa solo del zarismo desde Pedro I a Nicolás II y no también del comunismo desde Lenin y Stalin hasta el golpe de Estado de agosto de 1991 contra Gorbachov, urdido por miembros de "la línea dura" del Gobierno y del KGB entre otras razones -mira por dónde- porque restaba poder a Moscú en favor de las repúblicas, Ucrania entre ellas.

¿Mala memoria del actor? No. Más bien coincidencias. Porque resulta que Alberto Garzón dijo que "la posición de Rusia está demostrando un planteamiento imperialista aproximado a lo que fue el zarismo". Que desde el PCE se afirma que el origen de esta crisis está en "la peligrosa aventura" del Gobierno ucraniano "apoyando a Estados Unidos y la OTAN en sus planes de expansión en Europa del Este, reclamando además su incorporación a la Alianza atlántica a sabiendas de que ello representaría un grave peligro que Rusia no puede ignorar: Moscú quedaría a apenas diez minutos de ser bombardeada por hipotéticos misiles norteamericanos desplegados en Ucrania". Que las manifestaciones contra la guerra son convocadas bajo el lema OTAN no. O que el cubano Miguel Díaz-Canel ha expresado su solidaridad con Rusia "ante la expansión de la OTAN hacia sus fronteras" al despedirse de Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal rusa, quien a su vez agradeció a Cuba "su rechazo a la injerencia en los asuntos internos de Rusia, a la histeria propagandística y comunicacional" estadounidense contra su país y a la "política expansionista de la OTAN".