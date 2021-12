Belén erótico y ofensa a los sentimientos religiosos

Un Juzgado de Sevilla ha abierto diligencias preliminares a una pastelería por posible irreverencia y lesión a los sentimientos religiosos, por un Belén erótico.Vox y Abogados Cristianos denunciaron a esta tienda de gofres con formas de órganos sexuales por un Nacimiento recreado en su escaparate.

Los Juzgados de Instrucción han incoado diligencias previas ante estas denuncias. El Belén erótico navideño está realizado con dulces que simulan órganos sexuales.En un Auto emitido el pasado día 2 de Diciembre, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla determinó, ante la denuncia de Abogados Cristianos, que “los hechos (…) presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por un presunto delito contra los sentimientos religiosos…”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha advertido de la posible ofensa a los sentimientos religiosos, subsumible en un delito de escarnio de los sentimientos religiosos, al considerar que este Belén erótico muestra a Jesús, María y José representados por genitales, por lo que constituye una vejación hacia lo que representan estas figuras para los cristianos, ya que queda ridiculizada la escena del Belén.

La denuncia de Abogados Cristianos apuntó que se apreciaba ánimo de ofensa a los sentimientos religiosos, atisbando la intención de herir a las personas creyentes.Habría que partir, para hacer un breve comentario de estos hechos, precisamente, de la intención de ofender. El artículo 20.1.b) reconoce el derecho a la producción, entre otras manifestaciones, artística. Aquí, en el supuesto planteado, cabría hablar de una expresión artística y de la libertad o del derecho a la libertad de sus creadores. Pero, evidentemente, lo que no se puede, en ningún sentido, tolerar, ni la Ley lo permite, es la ofensa a sentimientos como los religiosos. Tengamos en cuenta que ese Belén fue contemplado por gran número de personas. Entre esas personas, seguramente se encontraría más de una que era creyente y que esa manifestación, por muy artística que pudiera calificarse, le molestaría e incluso lo encontraría como una ridiculización de un Misterio de la fe católica y, en definitiva, del cristiano. Lógicamente, estos no puede admitirse, porque se incurre, de hacerlo, en el artículo 525 de nuestro Código Penal, que establece que incurrirán en pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias.

No cabe duda, desde mi punto de vista, de que en el caso de autos se estaba ridiculizando un misterio de la religión católica y, en concreto, el nacimiento de Cristo Salvador del mundo para los creyentes. Esa ridiculización no es admisible ni debe ser soportada porque se hieren los sentimientos religiosos de determinadas personas y toda libertad, incluida la libertad a la creación artística, debe tener sus límites o limitaciones. No hay, ni debe haber, ningún derecho a la libertad que sea ilimitado. Podría pensarse que la libertad artística está protegida en una medida superior a otras libertades, pero hay que entender que, en realidad, no es así, sino que toda libertad, al igual que todo derecho, tiene sus limitaciones, como ya he expresado anteriormente, y la libertad de expresión artística, cual derecho que es, en efecto, ha de tener también sus límites. Esta libertad de creación artística debe ser considerada en conjunción con otros derechos constitucionales, como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Es decir, hay que relacionar el artículo 20.1.b), anteriormente citado, con el artículo 10.1 de nuestra Constitución, que establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

De esta manera, estimo que cabe entender que el mencionado Belén erótico hería los sentimientos de una grupo o de una parte de la población que lo pudo contemplar y, por ello, la supuesta libertad de expresión artística que cabría alegar, en todo caso, para sus creadores quedó extralimitada.