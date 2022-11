Benedetto boliza

Benito nació hacia 1516 en la plazuela Orellana. Su padre fue Alonso Martín Sarando, un reputado cantero que había hecho fortuna suministrando piedra a la Catedral de Sevilla. Su honradez era modélica, pero con Benito no hubo modo de hacer carrera. Desde los 12 años lo llevaba al tajo, aunque la criatura en cuanto podía se despistaba para echar la siesta debajo de una retama o emborracharse en la Venta de San Cristóbal. Porque lo que en realidad le gustaba era la fiesta y no había noche que no acabara a las tantas cantando, bailando y harto de pirriaque.

Don Alonso se cansó pronto del niño, al que a cada paso había que sacar de la cárcel, bien fuera por una pelea en la mancebía, por insultar al primero que se encontraba, por orinar en la calle o por robar chatarra. Vamos, todo un boliza. Su papá no le daba ni un maravedí, pero él siempre buscaba quien lo invitase. Vihuela al hombro, frecuentaba todos los tabancos dando una pataíta o echando un cantecito y pidiendo, claro está. Pronto se convirtió en un habitual de todos los bujíos de la época. Acabó viviendo en una choza del Campillo, junto con la flor de la canalla jerezana, si bien era solicitado por aquellos jerezanos de medio pelo que se las daban de señoritos para que les animase sus reuniones por dos blancas. Los ricos de verdad pagaban bien y a artistas sobrios.

A los 18 Benito era el boliza más redomado de la ciudad y su padre, por acabar con la vergüenza que estaba pasando la familia, decidió quitárselo de en medio. Así fue como lo alistó en el ejército. Por aquellos días se estaba organizando la Jornada de Túnez y allá que me lo embarcaron en Málaga con rumbo a África. El destino del mozo fue la cocina, aunque pronto Benito el Jerezano o Benito el Boliza, como lo apodaban sus paisanos, fue muy popular entre la tropa. Amén de sus dotes para la música, era requerido a cada momento para que contase chistes, algo que hacía con maestría. Imaginen a la soldadesca parada durante días o semanas esperando el ataque, muerta de aburrimiento. Ahí llegaba Benito y formaba la revolución. Chistes de judíos conversos, de sodomitas, o de la conquista del Imperio Azteca, con imitaciones de Moctezuma y Hernán Cortes, le hacían salir a hombros cada noche por el campamento.

El 21 de julio de 1535 Túnez fue conquistada por las huestes imperiales y la juerga que se montó fue épica. Al tercer día de celebraciones, mientras se encontraba en la tienda durmiendo la humera, el Boliza fue llamado por Andrea Doria. El almirante le dijo que tenía que presentarse de inmediato ante Carlos V. Por el camino le fue explicando que el césar tenía un carácter meláncolico y que, pese a la sonada victoria, se encontraba muy triste.

Su majestad estaba tirado en el trono jugando solo al ajedrez. Benito se arrodilló, pidió permiso para hablar y le contó la historia de un niño al que su padre hartó de garbanzos antes de ir a ver los juegos de cañas y lanzas. La primera vez que pronunció aquello de ‘pupaaaaa que voy a largar’, el emperador ya estaba retorciéndose de la risa. Cuando le pidieron al niño que echara ya el tocino y la morcilla, lo tuvieron que recoger del suelo entre carcajadas.

El improvisado humorista estuvo en la corte durante poco más de cuatro años y a comienzos de 1540, como premio a sus servicios, fue nombrado agregado cultural de la embajada de Venecia. Aunque en realidad lo de la cultura era una trola. Cuando nuestro bizarro amigo llegó se le encomendó una misión de espionaje que tenía como fin vigilar los movimientos de la República Serenísima, siempre ambigua en cuanto a su adhesión a la Corona Española.

Tras un largo proceso de formación, apareció un día por la plaza de San Marcos un tal Benedetto Boliza, italiano de orígenes andaluces de refinados modales. Pronto los suntuosos palacios se rifaban al caballero, pues animaba hasta los velatorios. Puente arriba, canal abajo, cuando llegaba el personaje se paraban los relojes. Su fama fue tal que el dux Francesco Donato le puso una habitación en el Palacio Ducal y un gondolero en la puerta. Tiziano lo retrató, Pietro Aretino (que lo adoraba) le dedicó uno de sus sonetos lujuriosos y Palladio le diseñó una casa cerca de la Scuola Grande di San Rocco. Era una celebridad en todo el Véneto y, de camino, aprovechaba su situación para cumplir con su cometido. No es que fuera un adonis, pero tenía una labia de la que siglos más tarde llegó a hacerse eco Casanova en sus memorias. El caso es que consiguió llevarse a la cama a los principales nobles venecianos (damas o caballeros) y, una vez en faena, conseguía sacarles los secretos de estado mejor guardados.

En el Archivo de Simancas se conserva un legajo de cartas de Benedetto dirigidas al emperador en las que le descubre de numerosos aspectos de la política internacional del momento. Sacó a la luz numerosas traiciones y conspiraciones, una de ellas destinada a asesinar al emperador a su paso por Génova. El propio embajador, amparado por el Consejo de Castilla, le dio autorización para asesinar a quien considerase oportuno. Aún se recuerda en Italia aquel famoso sarao de la casa de los Cornaro, en el que perecieron envenenados, entre palmas y alegrías, 5 miembros de la familia. Nunca se encontró al culpable, pero se sabe que Benedetto anduvo por allí.

Se cree que los servicios prestados cambiaron el curso de la historia. De hecho, los expertos aseguran que el triunfo de Mülhberg hubiera sido imposible sin la información aportada por micer Boliza.

En 1557 Carlos V, ya como rey emérito, lo llamó al monasterio de Yuste para imponerle el Toisón de Oro. Nada más verlo entrar por la puerta, le pidió que le contase otra vez el chiste de los garbanzos. Los cronistas refieren que fue la última vez que vieron reír al emperador, ya muy afectado por la gota. Los médicos consideraron oportuno que Benito se quedase a vivir cerca del enfermo, como así sucedió, siendo uno de los habituales en sus pantagruélicas comilonas.

El 21 de septiembre de 1558 el boliza de Benito se encontraba en la alcoba cuando expiró el monarca. El deterioro físico de aquel hombre que había dominado el mundo le impresionó tanto, que decidió profesar como jerónimo en el monasterio de Yuste, donde vivió largos años dedicado a la piedad y la oración. Aunque, de cuando en cuando, había ronda de vino y chistes en el refectorio...