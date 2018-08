Se nota que se van acercando las municipales. Ya comienza a verse que se hacen cosas, me da igual de dónde vengan los fondos, y seguro que hasta mayo veremos cómo se hacen muchas más. Por ejemplo han pintado todos los bancos de la Avenida. Si además hubieran limpiado la mierda que hay bajo ellos, ya hubiera sido de lujo. Y si cambiaran los 3 o 4 donde cagan las palomas (que ahora cagan sobre limpio), ya sería la pera. Pero bueno, se ve voluntad de hacer cosas: hay autobuses nuevos y más que irán llegando al acercarse el día de la votación. Toca inaugurar cosas. Se prometen cosas a hacer en 4 años, y lo normal es que se acaben conforme se acerca el final de estos. Eso es así, aquí y en cualquier otro sitio. Como también lo es que algunos líderes de la oposición no paren de reclamar nuevas cosas y vender nuevas ideas, por peregrinas que puedan parecer. Se les olvida a algunos que han tenido varios años de poder para hacer todo eso que ahora reclaman, pero estaban más ocupados en otros temas, como vengarse de quienes no eran afines, o estaban en el punto de mira de alguno de los sindicatos que les garantizaban la paz social. El pueblo les dio su justa recompensa y es de esperar que también quienes en lugar de representar a los trabajadores viven a su costa, ya sea cobrando sin trabajar o con ciertos privilegios, también tengan su justo pago en las elecciones sindicales. Entretanto, hay algo en lo que el gobierno debe trabajar para que lo que se está haciendo tenga durabilidad, y es educar a golpe de sanciones a quienes dejan las calles asquerosas dejando la basura fuera de los contenedores, o los restos de su botellón para que lo recoja otro, o el recuerdo de sus puñeteros perritos, o a los que no se enteran que nos hemos gastado una fortuna para que las bicicletas no sean un peligro para los peatones. A quienes no entienden lo que es civismo, hay una forma de enseñárselo, y es la sanción. Seguro que redundará en…¡bien para todos!