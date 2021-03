Libertad de expresión como excusa

Para eso se utiliza, como excusa para justificar; tantas veces con sentencias judiciales exculpatorias; sin el menor respeto a la máxima de que la libertad de un individuo acaba donde comienza la de los demás e incluso se justifica, por bastardos intereses políticos de la derecha y de la izquierda, cuando a cada cual le viene bien que en ello desemboque y al amparo de dicha libertad se produzcan algaradas, agresiones, vandalismo y asaltos a entidades bancarias, mobiliario urbano o comercios, en los que ya de paso, pues mire usted que bien, me llevo esta mercancía que me gusta o necesito, naturalmente sin pagar que para eso me he enfrentado violentamente con los agentes del orden público por defender a quién, aunque cante fatal, lo hace rapeando…

Escribo de esto, avergonzado como profesional de la información, no ya por el comportamiento y la actitud de muchos políticos ante la detención de ese tal Pablo, dicen que cantante, que con sus letras se ha permitido poner a caer de un burro hasta al mismo Jefe del Estado y no digamos a banqueros, Jueces, políticos de la derecha y cuantos se le pongan por delante y no profesen su credo ideológico, sino por lo que he podido leer o escuchar de personas que se dicen ser también miembros de mi misma actividad profesional y que con su forma de proceder están atentando y gravemente contra lo que precisamente nosotros, más que nadie, deberíamos tener muy claro, es decir, el auténtico sentido, alcance y significado del concepto de libertad de expresión que no puede ser un arma arrojadiza contra quienes no compartan nuestras mismas ideas políticas, sociales o económicas, profesen nuestra religión, tengan nuestro mismo color de piel, manifiesten nuestras mismas inclinaciones sobre el sexo o defiendan determinados conceptos culturales o tendencias creativas o artísticas…

Sobre todo, la libertad de expresión o se traduce y manifiesta como respeto a todo, a todos y ante cualquier circunstancia o deja de ser tal para transformarse en una peligrosa forma de agresión contra aquello que no se identifica con lo que cada cual piensa y opina, digan lo que sobre esta cuestión digan los políticos en ejercicio, los locuaces tertulianos de la radio y la televisión, quienes se expresan a través de la prensa escrita, los magistrados y quienes se sumergen en el universal vertedero de las redes sociales.

Precisamente por eso asistimos en este tiempo a la permanente excusa, al amparo de la citada libertad, de todo aquello que siendo insultante para otros, degradante tantas veces en grado sumo, irrespetuoso, injusto con exceso, incluso soez e inelegante, hay quienes se erigen en defensores de lo que debiera desde su origen ser rechazado de plano y no solo lo magnifican y justifican sino que encima lo ensalzan como una valiosa contribución a la propia democracia…

Y con ello, claro está, así nos va. Así le va a esta sociedad del siglo XXI que sin duda ha progresado en otras muchas cosas pero que en el respeto, la educación y la ética deja, por desgracia, mucho que desear.