El 'mosqueo' de La Moderna

Siempre se distinguen, a la hora de lanzar algún comunicado, por su creatividad y desde luego por planteamientos auténticamente originales, lo que habitualmente les capta no solo la atención de sus cotidianos clientes, de muchas jerezanos y por supuesto las simpatías de cuantos tienen la oportunidad de toparse, al pasar por delante del establecimiento, con sus ocurrentes mensajes para decirnos que se marchan a la Feria, que se van de vacaciones o, como es el caso, para expresar muy gráfica y elocuentemente la irritación que embarga a cuantos forman su plantilla de profesionales de la barra, ante las restrictivas medidas que una y otra vez les señalan, a ellos y al resto del gremio, como si fueran los auténticos culpables del desastre sanitario que estamos padeciendo desde el ya muy lejano mes de marzo del año 2020…

No hay mejor manera de manifestarlo. De expresar una generalizada sensación de que acaso se está cargando contra un sector de la actividad económica y laboral toda la culpa, o buena parte de ella, por el contagio del peligroso virus que nos invade, que se ha llevado ya por delante miles de muertos cuyo número tampoco se nos acaba de concretar con exactitud, que ha puesto en jaque la maltrecha economía de ciudades como la nuestra y que nos tiene, ahora mismo, otra vez encerrados en casa, sin apenas – por no decir ninguno – lugares donde poder ir, sometidos a la rigurosa distancia de nuestros seres más queridos y temiendo contraer una enfermedad cuyo origen nadie ha explicado suficientemente hasta el momento, siendo no pocas las sospechas que sobre la misma y sus posibles impulsores se han vertido por el mundo.

Por eso, sin que ello suponga frivolizar pero si manifestar lo que uno siente en lo más profundo de su ser, las moscas “posadas” en los cristales de la puerta de “La Moderna”, ese auténtico símbolo de la vida cotidiana de Jerez, son todo un grito de desesperación y por supuesto de denuncia, que ha resonado por los cuatro puntos cardinales de la geografía urbana de la ciudad y ha venido a sumarse también, ya digo con extraordinaria originalidad, a las voces de muchos profesionales de la hostelería, concentrados varios días ya en la céntrica Plaza del Arenal, para mostrar su rechazo a medidas que se comprenden difícilmente, que cargan reiteradamente contra los mismos y que se compadecen muy poco, por no decir absolutamente nada, con la permisividad mostrada con los forfait de Sierra Nevada a la que miles de ciudadanos, no solo andaluces, pueden acudir a esquiar por decisión de la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía…

Pocas moscas son, piensa uno por eso, cuando se consienten los desplazamientos y estancia en nuestra emblemática Estación invernal y desde el Cabo de Gata hasta Ayamonte, por toda nuestra hermosa tierra andaluza se ponen cadenas y cerrojos en la puerta de unos negocios que forman parte ineludible, insustituible, de la forma de vivir y ser que por aquí tenemos por mucho que normas políticas traten de impedírnoslo.

Por eso, con este comentario he querido sumar una “mosca” más a las que campean en la puerta de “La Moderna” de Jerez…