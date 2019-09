Black is beautiful

"Negro es hermoso", le dije a una amiga, Raimonde Ravinoarisoa, de Madagascar, católica y comprometida con la evangelización de los jóvenes en su país. Me dijo: "No Paco, el problema es la posesión de la tierra", y continuó: "Cuando llegaron los franceses, ellos traían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Ahora nosotros tenemos la Biblia y ellos la tierra". Me dejó de piedra. En esa frase resumió la historia colonizadora de Europa. He querido comenzar con esa anécdota, porque el próximo martes es la patrona de Jerez, la Virgen de la Merced, de tez morena, negrita, de rostro orientizante, que cuando se mira no se sabe si te sonríe, está disgustada, o impávida. Actitud mayestática, sentada, mostrando el fruto de su vientre; como la mayoría de las vírgenes negras o morenas, veneradas en toda América Latina, Europa. En esta zona: La de Regla, la de Los Milagros y La Merced, de apariciones milagrosas. Solamente de la Virgen de Regla existen fotos sin los lujosos vestidos. Sobre el origen de la Virgen de la Merced, encontrada en tejar, no es creíble. Se debería propiciar una investigación rigurosa. Todas las vírgenes negras son de origen prodigioso desde el siglo XII. Seguramente en esas ciudades existiría un antiguo culto a diosas fenicias o egipcias. El culto a María madre de Jesús Nazareno, se propició en el Concilio de Éfeso en el año 431, al definir la divinidad de Jesús, y por tanto a María Madre de Dios. Se necesitaba empoderar a una mujer para contrarrestar tanto culto a diosas. Desde entonces María, la que proclamó El Magníficat ante su prima Isabel, también embarazada, es casi divinizada en igualdad a Jesús. En esta zona tenemos a patronas negras: no debería haber racismo, porque Jesús no era blanco, ni la Virgen tampoco.