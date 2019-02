Blanco y negro

Se espera del columnista que venga a darnos certezas o, al menos, su opinión; pero traigo perplejidades. No entiendo ni las estrategias ni las tácticas de Ciudadanos. Como cuando habiendo sacado menos votos y menos escaños que el PP, hizo un mohín de querer la presidencia de Andalucía para Marín, como entonces, pero ahora en general.

Sus desdenes a Vox son continuos. Protestan con razón de quienes quieren blanquear a los golpistas, pero ellos no cesan de ennegrecer a los constitucionalistas. No basta a Rivera no posar en la foto con Abascal poniéndose en la otra punta del escenario, sino que le vuelve la cara. En la manifestación de Madrid también se hizo un cordón de otras banderas, la europea y la lgtbi, para marcar colores.

Las distancias las entiendo, claro. Sucede, sin embargo, que según muchos pronósticos, C's, para sumar, tendrá que sumar, además de con el PP, con Vox. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Decir «diego» donde dicen «niego»? En Andalucía tuvieron una doble cobertura: 1) que había que echar al PSOE tras casi cuarenta años y 2) que Vox apenas ha levantado la ídem. En otros lugares, ¿qué harán? ¿No sería mejor un trato más natural, subrayando las grandes diferencias, pero también las coincidencias esenciales?

Marcar tanto las distancias con Vox también distancia a C's de sus puntos fuertes, como la lucha contra el independentismo. Arrimadas no hizo la simbólica moción de censura y ha lucido poco su victoria electoral en Cataluña. La acción popular de Vox ha sido más activa. Y ahora C's con su cara de asco a todo lo que venga de Vox pierde protagonismo en su confrontación con el nacionalismo.

¿Lo confía todo a sumar con el PP? ¿O hace las cuentas de la lechera con poder aliarse a un PSOE que saque menos escaños que Rivera y que se quite de encima a Sánchez? Demasiados requisitos.

Como después acaben pactando con Vox en algún sitio o de algún modo, van a tener muchísimas dificultades para explicarlo. Dificultades que se están creado solos. Mientras tanto, el votante que prioriza que el PSOE salga de las instituciones, está empezando a dudar de que C's sea la mejor garantía de esa posibilidad.

La única explicación posible es la vieja obsesión de la política española de ocupar el centro, pero eso C's lo tenía fácil, con un Pedro Sánchez echado a la izquierda y un Casado haciéndole el eco a Vox. Para conseguir lo que ya tenían, van a perder lo que tendrían.