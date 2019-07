El pasado fin de semana comenzó su andadura la programación Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería de Jerez: una veintena de espectáculos de cinco ciclos distintos que se desarrollarán entre los meses de julio y agosto. El arranque fue guitarrístico con los dos grandes conciertos del II Festival Internacional, los de José Carlos Gómez y Manuel Valencia. Como siempre que puedo, pongo el foco en el instrumento de las seis cuerdas porque no estoy convencido de que en la ciudad se tenga conciencia del tremendo plantel de guitarristas flamencos con que contamos en la actualidad. Somos por eso la admiración del mundo, pero aquí se sabe poco. Prueba de ello es que, hace unos días, me preguntaban en una reunión si uno de los integrantes del programa estival, José Quevedo «Bolita», era de Jerez. Y tanto que lo es, de la familia que ha regentado la popular Casa Quevedo de la Plaza de la Yerba. José es un músico que goza de gran reconocimiento y prestigio y no solo como guitarrista: también ha sido productor de discos de Miguel Poveda y, entre otras figuras, de las cantaoras Marina Heredia y Argentina, a las que suele acompañar en sus actuaciones. A Bolita lo podremos escuchar dentro del ciclo Noches de Bohemia con su último trabajo, por el que fue distinguido con el Giraldillo a la Innovación de la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla. En el pasado Festival de Jerez, pudimos apreciar un pequeño adelanto en formato reducido, suficiente para que, personalmente, esté deseando asistir a su concierto del sábado 20 de julio en el Alcázar de Jerez. Una colección de sutiles composiciones propias arregladas para recibir el acompañamiento de los instrumentos de metal (saxofones, trompetas, trombones) que componen la jazzística formación conocida como Big Band. El resultado de este encuentro, el de la guitarra con los colores de los instrumentos de viento, es espectacular y, sorprendentemente, muy flamenco. Y si no, compruébenlo.