En la lengua del Japón, “Bushido” significa: “el camino del guerrero”, y es conocido como el código ético que debía regir en la vida, y la muerte, de un samurái. No somos, claro está, samuráis, pero nos hace mucha falta recuperar los principios que llevaron a estos hombres a la inmortalidad que sólo concede la leyenda.

El resumen de los siete valores que componían el código samurái, sobre los que me gustaría compartir hoy estas líneas con ustedes, es: lealtad y honor. Ellos, lo cumplían hasta la muerte; yo, no nos voy a exigir tanto, sólo que tengamos en cuenta que sin ellos, valemos casi nada como personas, y, si estamos de acuerdo con esta deducción, algo, más bien mucho, debiéramos hacer para volver a darles el valor que tienen, poner el máximo de nuestra parte por incorporarlos a la actitud que determina la vida en la que somos, y no conformarnos, bajo ninguna grosera excusa, en la insultante facilidad que el materialismo populachero y soez está imponiendo a las masas despersonalizadas, en las que se ahoga la individualidad, sin la que no somos sino objetos colocados en un mundo que nos maneja, vulgariza y supera.

“Gi”, es la rectitud … ¿recuerdan? Conocí -y no soy tan mayor- un tiempo en el que te enseñaban a intentar hacer las cosas bien, sin necesidad de tener alguien vigilando para que así las hicieses. Eres tú, no el temor al castigo, quien debe exigirte el camino recto; tú, quien siempre va a estar a tu lado, razón por la que es una grandísima estupidez hacer lo posible, y lo imposible, por engañarte.

“Yu”, es el coraje. La fortaleza de espíritu para levantarte después de haber caído, las veces que sean necesarias, las que la vida atraviese en tu camino, las hayas merecido o no; es la cultura del esfuerzo, la voluntad y la constancia; la certeza de que nada que valga la pena se consigue sin luchar para lograrlo, ni tampoco nadie que valga la pena permanecerá a tu lado si tu no la vales.

“Jin”, la compasión. La fortaleza se demuestra en el afán por aliviar el sufrimiento del otro. Permanecer impasible, o peor aún: alejarnos de las penas ajenas, sólo demuestra la infamia de un espíritu ruin. El fuerte se hace fuerte dando su ayuda a quien la necesita. Sentir como propios los males que no nos tocan, demuestra la grandeza de un corazón vivo. No hay lugar en el Olimpo para quien no haga por aliviar al que padece.

“Rei”, respeto. Excelso vocablo, que nos refiere a un sagrado sentir: deferencia, miramiento, consideración… con todas y cada una de las personas que lo merecen. Saber y asumir cual es tu sitio propio… cual el de los demás. Aceptar, tan válidos como los nuestros, valores ajenos; solicitud con el frágil, afecto y corrección con quien ya no puede, acatamiento a quien nos supera, atención y cuidados a los que llegaron antes que nosotros, generosidad con los débiles, humildad con todos…

“Meiyo”, ¡honor! “El honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios”, escribió D. Pedro Calderón de la Barca ¿Dónde quedó el honor…?, ¿dónde se esconde hoy esta cualidad moral sin la que nadie es digno de consideración …? “Quiero el honor, más de lo que temo a la muerte”, dijo Julio César ¿Bajo qué montañas de vulgar ansiedad, tras que miserables excusas se parapetan aquellos que lo ignoran o desprecian? La Historia que ha traído al Hombre hasta dónde ha llegado, los acontecimientos que han hecho de nosotros lo que valemos, la grandeza, en el grado que quiera que la hayamos podido alcanzar, se escribió, se construyeron y se logra, sólo, con las letras de esta palabra -honor- y la inconmensurable altitud de espíritu que encierran y a la que trasciende. “El honor es la poesía del deber”, definió Alfred De Vigny, dramaturgo y poeta francés del siglo XVIII. El honor lo es todo, aunque, hoy, se me antoja que de todo hay, menos honor.

“Makoto”, honestidad. No todo vale, como parece que ahora sucede. Hay que tratar de vivir lo más cerca que nos sea posible de la verdad y la justicia, al menos, intentarlo de buena fe. La honestidad implica una cualidad sin la que, en mi opinión, la persona pasa a la categoría de despreciable: te equivocas; fallas, a quien no debieras, y a ti mismo también; te falta más humildad, sobra vanidad; tendrías que ser más generoso…. Sí, ¡somos humanos!, pero todo es comprensible y admisible si mantenemos un mínimo de coherencia con lo que hemos decidido ser. Nadie, sino nuestra libertad, nos ha llevado al camino escogido, hemos de ser coherentes con nuestra elección, con las que dejamos de hacer, también.

“Chugi”, lealtad. ¡Ahhhh, lealtad! ¡Bendita ella!, por elevada y valiosa; ¡añorada!, por inusual; despreciada, por quien le resulta inasible; relegada, por las almas que se ahogan en los mezquinos cuerpos que las arrastran; olvidadas, por los más, anheladas, por los menos. La lealtad es el tesoro del espíritu del Hombre. Supone rectitud en el compromiso, coraje para vencer todo lo que nos invita a apartarla, compasión anterior al daño que podemos infligir, respeto por quien nos ha regalado su confianza, honor: respeto por nosotros mismos, honestidad con nuestra actitud en la vida; lo supone, casi todo: la lealtad. El gran pensador, D. José Ortega y Gasset, genio y figura dónde los haya, la definió así: “La lealtad es el camino más corto entre dos corazones”, no más: mediten en la profundidad que se esconde tras la aparente sencillez de esta frase.

Recuerde: “Bushido”: el código de honor de unos hombres que supieron darle el valor que tiene: más que su propia vida. Permitamos, al menos, que algo de su sombra nos ampare.