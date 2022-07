Caballos en San Miguel: perder el oremus

Que yo sepa los únicos equinos que entran en las iglesias son los que van sobre los pasos, casos sevillanos de la Borriquita, la Lanzada, la Exaltación o las Tres Caídas. En la histórica iglesia de San Miguel de Jerez, en cambio, han entrado caballos de carne, hueso, crines y jinetes para una grabación promocional. La cosa ha suscitado el lógico escándalo. Y las explicaciones del párroco en una nota remitida por el Obispado no han arreglado precisamente las cosas. En ella se lamenta "el escándalo provocado en los fieles" y se piden "sinceras disculpas por ello" (ojo: por el escándalo, no por el disparate que lo causó), pero no se reconoce el error cometido. Lejos de ello se dice que "en todo momento la compostura y el trabajo realizado por auténticos profesionales estuvieron a la altura del lugar". Cómo unos caballos estén a la altura de un templo es un enigma que el comunicado no despeja.

Las razones esgrimidas por el párroco para autorizar la grabación de los equinos en el templo tienen tela marinera: "Desde el Excmo. Ayuntamiento de Jerez se pusieron en contacto conmigo a fin de compartir una idea que aunara belleza del caballo cartujano único en el mundo y la belleza de la iglesia de San Miguel. Se trata de un evento que hace coincidir el año de fundación de la Yeguada de La Cartuja, 1484, con el año en que se comenzó a construir el templo". Brillante ejercicio el de coger por los pelos, o mejor, por las crines, estas coincidencias entre la belleza del caballo y la de la iglesia o entre la fundación de la yeguada y la construcción del templo.

Aunque todo queda superado al situarse el núcleo del conflicto en la "irrupción" de Canal Sur: "En un momento del trabajo fotográfico (…) irrumpe en el templo Canal Sur para el programa Andalucía Directo. Se realizan movimientos con los caballos para su reportaje y uno de ellos va a tener lugar en la Capilla del Sagrario, donde en ese momento no estaba la Reserva Eucarística. No se había contemplado ese hecho en el proyecto, en el trabajo fotográfico a realizar. La capilla estaba iluminada para que los caballos fueran fotografiados desde la portada, no desde su interior". ¡Todo arreglado! El problema no es el error (objetivo) de autorizar el disparate, sino el escándalo (subjetivo) de los fieles. Y la culpa es, sobre todo, de la "irrupción" de Canal Sur, no de quien autorizó la de los caballos. Perder el oremus se llama esto.