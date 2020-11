Superada la época de los grafitis reivindicativos de la época de la transición democrática, llegó la de las camisetas con eslóganes de todo tipo. Desde los más frikis a los más filosóficos, lucir en el pecho un lema se ha convertido en una forma de defender o reafirmarse en una idea. Cuando esa camiseta pasa de tener unos centímetros a varios metros de diámetro, en Jerez nos estamos refiriendo al Minotauro, la escultura del madrileño Víctor Ochoa que se inauguró en 2003, en los últimos tiempos de Pedro Pacheco como alcalde. La enorme mole de bronce ha servido de maniquí para la camiseta del equipo de fútbol de la ciudad cuando ascendió de categoría y también para diferentes causas. Esta semana, un año más, el Minotauro (del que popularmente se dice en Jerez que es una escultura "sin pies ni cabeza") hizo de percha para una camiseta reivindicativa del día contra la violencia contra la mujer que las Naciones Unidas designaron el 25 de noviembre. Una camiseta morada, que es el color elegido históricamente -antes de Podemos- por el feminismo, de bastantes metros de diámetro, vistió el torso del Minotauro esta semana y creó un debate hasta ahora no conocido por el lema elegido en esta ocasión: "Todas venceremos la pandemia machista".

La elección del Consejo Local de la Mujer ha desatado numerosas reacciones, sobre todo en el fango de las redes sociales, por la utilización de la palabra "pandemia". En años anteriores, siendo criticada desde algunos sectores esta iniciativa, el nivel de crispación no llegó al que hemos tenido que vivir estos días, mucho más allá del hecho de que esta acción reivindicativa haya costado a las arcas municipales 2.400 euros en unos tiempos en los que el propio Ayuntamiento está realizando llamamientos a los ciudadanos para que donen dinero y alimentos a los más perjudicados, precisamente, por otra pandemia, la que sufren por la crisis sanitaria.

Tal vez la palabra oportunamente elegida para este año, "pandemia", no haya sido la más acertada. Literaria o estilísticamente se entiende como plaga, crisis o epidemia, pero el hecho de que "pandemia" se esté utilizando a diario desde hace nueve meses como la forma de definir al Covid-19 que tanto daño está causando ha sido el detonante de las críticas que, probablemente, vendrán de personas que sufren en sus carnes y las de los suyos la enfermedad y también de quienes están en contra de estas campañas, se use la palabra que se use. Porque otra cosa que ha quedado clara es que hay muchas personas que consideran que no hace falta luchar contra la violencia de género y este hecho les ha espoleado a saltar y reivindicarse. Es lo único que se puede reprochar a la elección de esa palabra: que ha dado alas a los negacionistas de la violencia de género, que por supuesto y por desgracia, existe con o sin pandemia. Seguro que se hizo con la mejor intención, pero nos lo podríamos haber ahorrado.

En la próxima camiseta, que hay espacio de sobra: "Libres de Covid-19, de violencia de género y de confrontación social".