¡Capaces son!

¡ya está aquí la primavera! Aunque no podemos decir que hayamos tenido demasiado invierno. Además nos quedarán cosas que ver, pues ya se sabe que cuando en marzo, mayea, en mayo… A ver el clima, que por mucho que digan algunos que no les preocupa o que es mentira que esté cambiando, lo cierto es que de un tiempo acá algo no es igual que antes. Y lo malo es que si hace falta agua, cuando cae lo hace a mantas y para dañar. Y cuando tiene que hacer frío no lo hace y luego nos coge con la ropa cambiada y arrecíos. Ya es un espectáculo ver como algunos van en niky con mangas cortas, otros de entre tiempo, y otros vamos con el chaleco y el chaquetón, que para eso tenemos ya una edad y nos resfriamos a la menor oportunidad. Un cachondeo de tiempo, vaya. Son los más jóvenes quienes más se están preocupando ahora por todo eso y comenzando a lanzar señales a sus mayores de que tengan cuidado con el planeta que les vamos a dejar. Es obvio. A algunos cuando les dices que en varias décadas no habrá hielo en el ártico, dicen que mientras haya cubitos para las copas se conforman. Pero los jóvenes sí pueden llegar a ver los efectos del escaso caso que hacemos a cuidar el planeta en que nos ha tocado vivir, y eso les preocupa y por eso denuncian y nos exigen a los mayores que tengamos cuidado con su futuro, que al fin y al cabo, si no es el nuestro, sí será el de los nuestros. Claro que viendo como algunos tratan a su ciudad, nos podemos hacer una idea de la preocupación que tienen por lo que le quede a los más jóvenes. No sé si es que hay mucha gente con problemas artríticos para abrir los contenedores de la basura y echar las bolsas dentro, o es que piensan que no son más que una referencia de donde hay que dejarlas y ya alguien se encargará de meterlas en el bombo, o simplemente que les importa todo un comino y las dejan donde les viene en gana. Es como lo de tirar de la cisterna en los servicios de los bares, que parece que la mayoría no sabe para qué sirve la cadenita o el botoncito. ¿Debemos suponer que en su casa hacen lo mismo? ¡Capaces son!