Capital Europea de la Cultura 2031: Jerez, ¡Apostamos por ti!

LEO con gran entusiasmo artículos que se vienen publicando en la prensa de Jerez y Cádiz sobre la posible candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en el año 2031, y como presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), representante de la patronal del caballo español, quiero sumarme a esta gran y merecidísima apuesta.

¡Jerez, el mundo del caballo apuesta por ti! Nos has dado tanto, que no podemos ser más que agradecidos… pero la gratitud en silencio no sirve de nada, por eso queremos darte nuestro voto y nuestro apoyo para que te conviertas en la Capital Europea de la Cultura 2031.

Jerez y su provincia sois ya en sí cultura pura. Sois una de las cuna del caballo, habéis criado y dado al mundo algunos de los más célebres e internacionales ejemplares de Pura Raza Española. Sois un referente para los que amamos el caballo, y en especial, el español; y no de ahora sino desde hace siglos. En el XV, los monjes de La Cartuja culminaron un largo proceso de selección equina dando lugar a los famosísimos caballos cartujanos, cuyo elegante porte ha sido una de las líneas de cría más importantes de nuestra raza; motivo por el cual han llegado hasta ti personas de todo el mundo para comprar nuestros ejemplares. A día de hoy lo siguen haciendo, ya no solo para adquirir los mejores sementales o yeguas reproductoras, que también, sino para disfrutar de nuestro caballo, para conocerlo más de cerca, tratarlo y ahondar en nuestra cultura ecuestre.

Instituciones como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Yeguada de La Cartuja, la Yeguada Militar, eventos como la mítica Feria del Caballo de Jerez, Equisur… mantienen viva la esencia de nuestras tradiciones, la historia de nuestro caballo, y la cultura ecuestre por la que hacen que Jerez sea única y conocida en todo el mundo.

Jerez, te has consolidado como uno de los lugares donde el caballo goza de mayor prestigio. Por ello, te debemos trabajar unidos para conseguir este reconocimiento. ANCCE y los ganaderos de la provincia vamos a aunar todos nuestros esfuerzos para juntos aportar nuestro humilde granito de arena a este proyecto que, de conseguirlo, te hará más grande aun de lo que ya eres. Trabajaremos en un mismo camino y dirección que favorezca un desarrollo sostenible y en equilibrio, fomentando el logro del máximo beneficio, y una herramienta para la creación de empleo. Sin duda, optar a este reconocimiento es una apuesta de mucho interés y muy ambiciosa, que de alcanzarlo, va a generar riqueza a la ciudad y, por ende, al sector ganadero y del caballo, elemento cultural de gran magnitud en nuestro país.

El desafío es el único camino que conduce al crecimiento. Jerez, ¡desafía con tu pueblo al resto de ciudades propuestas para este gran reto!, y entre todos los sectores que formamos parte de la cultura demos a Europa aquello que nos pide: desarrollo y cohesión entre Jerez, Cádiz y sus pueblos. Entre todos sumáis cultura, historia de varias civilizaciones, y una excepcional riqueza arqueológica, ecológica, y diversidad de recursos propios. Todo esto suma un acervo difícil de igualar. ¡Tienes todo lo que cualquier ciudad o país puede desear!

ANCCE tiene un fiel compromiso con el desarrollo de la cultura en Jerez, Andalucía, España y Europa; tratemos de comenzar juntos una andadura para conseguir lo que realmente merece la pena: potenciar el perfil internacional de Jerez, realzar su imagen ante sus propios habitantes, rehabilitar la ciudad, insuflar nueva vitalidad a la cultura del caballo, y cómo no, impulsar el turismo.¡Jerez, nunca dejes de desafiarte! ¡Nunca pierdas el entusiasmo! ¡Juntos lo conseguiremos!