Ya hay tema de discusión para una temporada: la subida de sueldo de los munícipes. Es un tema que siempre es noticia al comienzo de cada legislatura, pues siempre ocurre lo mismo… se negocia con la oposición cómo queda el reparto y todos contentos. Lo que no parece lógico ni aceptable, es que quienes se han abstenido en el pleno a la hora de votar las remuneraciones acepten, como si de una imposición se tratase, esa subida salarial ya sea personal o al grupo municipal. Lo coherente si no se vota a favor, es renunciar a cualquier tipo de prebenda económica con la que no se está de acuerdo. Aquí no vale eso "me jodo con que me suban el sueldo". No. Ya están tardando en renunciar a esa subida quienes no se han mostrado favorables y recordar aquello de que no solo hay que ser honrado sino además parecerlo.

Tampoco se comprende que la subida afecte igual a quienes tienen responsabilidad en la gestión de miles de millones, y tienen que responder a las reclamaciones ciudadanas a diario, que a quienes deben fiscalizar la gestión del gobierno y hacer propuestas sensatas y capaces de mejorar la gestión cuando no estén de acuerdo con lo que hace el gobierno. Habría que repasar el trabajo de la oposición durante los últimos cuatro años para comprobar si merecen aumentar los recursos disponibles para el trabajo que hacen, pues hay promesas de hace cuatro años, de cuyos resultados nunca se supo a lo largo de la legislatura, y eso que tenían una mayoría muy mayoritaria.

Pero bueno, que esa subida, inoportuna o no, merecida o no, es nada comparado por ejemplo con lo que se juega Jerez con los dichosos fondos ITI, que llevamos años hablando de ellos, y pueden pasar de largo. Ya está tardando en demostrar, quien deba hacerlo, si realmente se ha pasado el plazo para presentar los proyectos, o si de nuevo estamos con aquella historia del castigo a Jerez por no tener el mismo signo que la Junta. Esta vez no podríamos hablar de una isla rodeada de capullos, sino de que alguien, el responsable de que se pierda la inversión, es un verdadero… ¡capullo!