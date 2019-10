Chocolate con churros

Aunque mi madre ya no pertenece a este mundo, de vez en cuando, entre sueños, la acompaño a merendar. Ella dice que los disgustos se desvanecen con cada sorbo de chocolate y con los granitos de azúcar esparcidos por el paladar. Deseaba conocer las novedades y le comenté lo de las elecciones y lo de la exhumación de Franco. ¿Y eso para qué?, preguntó, a los muertos hay que dejarlos en paz, además, a él le dará lo mismo una tumba que otra, pero los vivos se devorarán entre sí como aves carroñeras en busca de votos. Eso pienso, le dije, pero es que el presidente en funciones dice que esto es una gran victoria de la democracia española. ¿Y quién es ese que deposita en Franco tal victoria?, preguntó con ironía. Se llama Pedro Sánchez, apunté. No le conozco, aseveró, aquí arriba no hemos oído hablar de él. ¿Y cómo es ese Sánchez?, cuestionó con curiosidad. Pues verás, de acuerdo con Santiago Abascal tiene un punto de chulería que no le gusta, concluí. Por otro lado, añadí, está lo de las sentencias del "procés" a los políticos independentistas catalanes condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión. Ya te imaginarás la que se ha montado, reproches, esteladas, manifestaciones, carreteras cortadas, vuelos cancelados…en fin. Bueno, dijo ella, con Franco esto no hubiera pasado, las cosas como son. ¿Recuerdas cuánto nos gustaba vacacionar en Barcelona? A tu padre nunca le quedó claro si eran más guapas las barcelonesas o las madrileñas. Quiso saber del desfile del doce de octubre porque a ella siempre le gustaron las paradas militares, también los buenos mozos con uniforme, no lo disimulaba ni delante de mi padre. Cuando supo que el paracaidista que llevaba la bandera española había chocado contra una farola hizo un gesto extraño. No vaya a ser, dijo, que esto sea de mal agüero. La bandera enredada cuando tenía que estar izada y ondeando. Oye mamá, pregunté, ¿Franco está en el cielo? Eso no te lo voy a decir, refunfuñó, no vaya a ser que lo publiques.