ME lo ha pedido mi amigo Ignacio y no puedo eludir la encomienda ahora que estoy a sus órdenes. Él sabe a lo que me refiero. Se trata de la celebración que ha tenido lugar en la hermandad de las Sagradas Cinco Llagas por el otorgamiento del título de seráfica y franciscana hermandad.

Vino el nombramiento al final de la función principal de la mano de fray Juan José Rodríguez Mejías, rector y guardián del Santuario de Regla y director espiritual de la ya seráfica y franciscana hermandad. Un religioso franciscano al que hemos tenido el honor de disfrutar durante todo un quinario delicioso con exhortaciones muy oportunas sin olvidar ese espíritu sencillo y humilde que debe de acompañar al franciscanismo verdadero. Los hay también franciscanos, pero con más envoltorios y cáscaras.

Gracias a los religiosos menores de la estricta observancia —como se les llamaba antaño— y gracias en especial a fray Juanjo que demuestra un cariño muy especial a la hermandad de las Cinco Llagas, tan necesitada de afecto fraternal.

Ahora la hermandad de la Madrugada ya es seráfica y franciscana y se nos invita a vivir intensamente en la devoción y seguimiento de Cristo, pobre y crucificado. Ahí es nada.

La hermandad de las Cinco Llagas está recibiendo lo que anhelaba. Y no me refiero solo al título de franciscana. Estaba falta de atención y de reflexión interna. Afortunadamente la ha habido. Y todo indica a que seguirá este nuevo sendero de vuelta a la vida sin pedir nada a cambio y sin revanchismos. Como dice más de medio mundo cofrade —que me lo sé yo porque estoy en una atalaya donde se observa todo— es una cofradía muy bonita y era una pena verla... Y es que, las Llagas, lo tiene todo para ser una de las grandes. El Pobre de Asis, Casto y Obediente, está con las Llagas. En cuanto se ha puesto la mirada en la verdadera fraternidad, ha venido el título de seráfica y franciscana. Hay que saber leer entre renglones. La Virgen de la Esperanza no nos ha dejado solos. Ea, Ignacio, estoy a tus ordenes y ya tienes el artículo. Dedicado a ti va. Con cariño fraternal.