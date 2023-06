No son pocas las hermandades que son sacramentales y que mantienen una especial relación con la eucaristía. Son las llamadas sacramentales. Llevan un estandarte sacramental y celebran cultos propios dedicados a Su Divina Majestad. La Iglesia Católica celebra en estos días una de las más importantes festividades. Y es que Dios se hace presente en forma de pan y vino. Se trata de un Dios cercano. No es un signo de Cristo cuando lo vemos en la Santa Forma y comulgamos. No. Es Dios mismo el que está ahí. Lo puedes tocar —aunque son muchos los sacerdotes y fieles que prefieren comulgar o dar la comunión directamente en la boca—, lo puedes observar y puedes orar ante él.

Este uno de los grandes misterios que Cristo dejó a su Iglesia. Estar presente en la eucaristía hasta el fin de los tiempos. El Pueblo Cristiano debe de celebrar esta gran fiesta como algo único en el mundo de las religiones donde siempre Dios ha ocupado un lugar en lo más alto y el hombre ha ocupado el sitio que le corresponde en una relación ciertamente distante. Los católicos hoy celebran la cercanía y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por ello por lo que las cofradías están tan inmersas en este misterio de la eucaristía. Incluso, en los propios orígenes de las hermandades donde en primer lugar hubo en la feligresía una hermandad sacramental que posteriormente se ha fusionado con la de penitencia.

Los cofrades deberían de tener muy presente esta celebración como así se hace tradicionalmente. Lástima que sean también muchos los cofrades de corto metraje que celebran con su hermandad algunos días del quinario y la función principal cuando, generalmente, las hermandades mantienen sus cultos relacionados con la misa durante todo el año.

Celebremos con fervor este gran día de la presencia de Cristo hecho Eucaristía. Y animemos a los cofrades en general a disfrutar de la misa. Ese acontecimiento que nos acerca a Jesús a través de la Palabra, la Liturgia y la presencia de Él hecho cuerpo y sangre.