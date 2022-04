Comisiones, intermediarios y 'pelotazos'

EN este bendito país en el que la envidia es el deporte nacional y la pillería un modo de buscarse la vida desde antes del Lazarillo de Tormes, la sociedad ha acabado aceptando como normal, habitual o el pan nuestro de cada día las comisiones y a los comisionistas aparcando ética y vergüenza porque la intermediación tiene un precio aunque a veces destroce los parámetros considerados normales, porque como en estos asuntos no hay reglas, ancha es Castilla. Y, como en otros aspectos de la vida y de la sociedad, la información es poder:saber la tecla que hay que tocar, al teléfono que hay que llamar y con quien hay que contactar para lograr el objetivo al final es lo que abre muchas o todas las puertas, y eso tiene un precio. El problema es cuando se salta cualquier regla moral pero no pasa nada: el fin justifica los medios...Estos últimos días hemos asistido a casos sangrantes, negociadores sin escrúpulos en busca del ‘pelotazo’. El aristócrata Luis Medina y su socio Alberto Luceño se la colaron presuntamente al Ayuntamiento de Madrid con material sanitario de calidad muchísimo más baja que la que correspondía a los precios desorbitados cobrados, aprovechando que en lo más duro de la pandemia la ley de la oferta y la demanda aceleraba las compras casi a ciegas. “Pa’ la saca”, festejó Luceño después de que el consistorio madrileño pagara cerca de 14 millones de euros para las mascarillas y el resto del material sanitario. De ahí, más de tres millones para Luceño y casi un millón de euros para Medina, que en pocas horas sacó de España el dinero del ‘pelotazo’: cuando la Justicia fue a embargarle, no tenía ni 250 euros en sus cuentas...

Otro ‘pelotazo’ ha sido el de la empresa de Piqué, que se va a embolsar 24 millones de euros por el acuerdo de la Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí para que la Supercopa de España se juegue seis años allí, según ha desvelado El Confidencial. Legalmente parece que no hay caso porque las comisiones parecen estar reflejadas en el contrato, pero que Kosmos -empresa de Piqué- se lleve cuatro millones de euros por cada una de las seis Supercopas chirría bastante, aunque el mundo del fútbol está más que acostumbrado a pagar cantidades millonarias a los intermediarios.

Nada nuevo bajo el sol: basta con repasar operaciones urbanísticas, concesiones o cualquier compraventa con intermediación para comprobar las comisiones que se manejan. Pero cuando hay administraciones o entes públicos por medio no estaría de más que se supiesen desde el principio o incluso que estuvieran regladas de alguna manera, y en el caso de federaciones y organismos similares que estuvieran controladas por el código ético, para evitar de alguna forma que esto siga siendo una selva en la que el conseguidor se lleva la parte del león y aquí no pasa nada, porque la sociedad en la que vivimos cada vez parece más anestesiada...