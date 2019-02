Compás y máscara

Estamos inmersos en una vorágine de soniquetes y ritmo acompasado tremendamente curioso, por culpa de todo aquello que el hombre se inventa para subsistir. Tanto, que confundimos el pasodoble carnavalero con la soleá por bulerías y ya no sabemos si estamos en el Falla, en las tablas del Villamarta o la plaza de toros del Puerto en tarde de corrida, aunque muchos se hagan el harakiri y acaben haciendo trasbordo en el vaporcito moderno veinte veces al día, y otros tengan el nuevo puente aéreo como novedad para llegar o salir de Cádiz en un suspiro. Si estamos en Puerta Tierra o en la calle Larga nos lo dice la apariencia, porque no es lo mismo ir de tipo comparsero con maquillaje y peluca que con porte aflamencado con gomina, pañuelo y zapatos de tacones e incluso con chanclas y camisetas de tirantas en pleno mes de marzo. La realidad supera a la ficción como siempre y la mascarada se asienta por todos los rincones sin solución de continuidad. Los entendidos, los amantes de la cultura y los japoneses campan a sus anchas ante tanta oferta turística y las derivadas socioeconómicas tienen en estos días las partidas llenas de datos en algún que otro programa de excell. Es cierto, y no hay que dudarlo, que si no pudiéramos hablar de toda esta situación, nos quejaríamos, pero no es menos cierto, que a lo mejor, se nos está yendo de las manos. Porque los letristas y los cantaores están llenos de razones para estar contentos y entusiasmados con tantas pistas y temas para tocar. No faltan ideas, al contrario, sobran, porque con lo que se ve y lo que se oye hay para rellenar miles de folios y cuadernos para estos grupos y compañías. Tienen muy fácil la composición de la letra de cualquier cuplé o de cualquier bulería, porque la vida misma es como un carnaval o un quejío por tarantos. Lo malo, es que sobra demasiado tipo o tipa de los que echan para atrás. Por lo del compás.