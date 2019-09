El ilustre portuense (de adopción) Cristián Campos, aclamado periodista barcelonés que acaba de mudarse a nuestro pueblo, ha hecho un trabajo de campo(s) en Twitter. Ha preguntado "Si pudierais finiquitar un organismo o institución a placer y de forma irreversible, ¿cuál sería? A. ONU; B. Comunidades Autónomas; C. Tribunal Constitucional; D. Premios Goya".

Las estadísticas y las encuestas hay que tomarlas a beneficio de inventario. Con todo, el resultado de ésta, que tiene el plus de credibilidad de no ser oficial, merece una reflexión. Porque, en efecto, sí, como ustedes han adivinado, la mayoría de los votantes han decidido, a pesar de la tentación los Goya, eliminar las comunidades autónomas. Otro tuitero, llamado Mercutio, al que admiro mucho, se nos ha escandalizado: "Que ganen las CCAA a la ONU es la cosa más provinciana que he visto en mi vida".

La razón la tiene, porque, para el planeta en conjunto, la ONU es mucho más nociva que las comunidades autónomas. Éstas todavía podrían reconducirse si las competencias clave (educación, sanidad, policía, justicia) volviesen al gobierno central. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el resultado de la encuesta, un enorme interés.

Para empezar, representativo. No hay encuesta (ni siquiera oficial) que deje de reflejar un rechazo mayoritario entre los españoles al sistema autonómico. Sin embargo, sólo un partido, y minoritario, se hace eco de ese hartazgo. Algo falla en la correa de transmisión de la voluntad popular. Quizá por eso, cuando el respetable ve un resquicio, siquiera sea lúdico-anecdótico en Twitter, se lanza.

Luego, nos recuerda a Roger Scruton cuando sostiene que las personas se preocupan de lo que les atañe, de lo propio. El globalismo nos pilla lejos del alma, porque la política natural se hace de abajo arriba, y no al revés, como pretenden los dueños de la agenda mundial por la cuenta que le trae. Es el concepto de soberanía en acción: nos sentimos responsables de los problemas nuestros, como es natural.

Por último, tampoco hay que descartar una instintiva búsqueda de la rentabilidad en el esfuerzo. Con la ONU es uno el organismo eliminado. Con las autonomías son 17 de una tacada, más las administraciones paralelas. Con esos 17 pájaros de un tiro, con lo cotidiano, próximo y molesto y con la soberanía recuperada, se comprende mucho mejor el voto provinciano. Provinciano y gozoso.