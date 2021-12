Corazones compasivos y abiertos

Lo que más aprecio de las Navidades es que dan un cierto aire de fiesta y celebración a días normales, laborables, de tiendas abiertas. Si su medular dimensión religiosa se concentra los días 24, 25 y 6 (para los hermanos del Gran Poder ampliados a los cinco días del quinario que irrumpe en el corazón de las Navidades como el espolón de un trirreme cuaresmal), los que van del 25 al 31 y del 2 al 5 son una hermosa fusión de festividad y normalidad.

Los solitarios sobre los que la Navidad pesa como una losa de recuerdos -porque, como escribió Juan Sierra de la Soledad de San Lorenzo, "de mármol blanco y espeso / es la vida, cuando dura, / luego que una sepultura / cayó con todo su peso"- sin que tengan siquiera el asidero de sus rutinas, sienten estos días festivos y a la vez normales el consuelo del bar del desayuno en compañía de sus amigos o amigas -como hay más viudas que viudos es más frecuente verlas, en todos los barrios de Sevilla, hacer tertulia en su mesa de todos los días-, de las compras en el supermercado con cuyo personal tantas veces mantienen su única conversación diaria, de la normalidad de la programación televisiva que entretiene -porque la felicidad achica el tiempo y la pena lo agranda- sus largas tardes solitarias.

Es importante no olvidar estos días santos a quienes hacen duelo -pienso en Emilio y sus hijos, en la familia de Ismael Yebra, en los hijos del servidor de Señor de la Sentencia-, a quienes están confinados en sus residencias o sus casas y a aquellos para los que el confinamiento en su soledad no tiene límites de cuarentena.

Es importante no olvidar las lágrimas cuando se ríe, ni a los solitarios cuando se está en familia. Si esta es una fiesta cristiana, si protestamos por su trivialización o paganización, si nos ofenden quienes quieren borrar a Dios de ella, no la hagamos trivial y pagana nosotros. "Un corazón sin compasión es un corazón idólatra" dijo el papa Francisco. Cuidado, porque siempre, pero más estos días, lo bueno puede fácilmente volverse malo, la familia convertirse en un grupo egoísta cerrado en sí mismo y la felicidad propia amurallarse ignorando la soledad o el sufrimiento de tantos. El Señor cuyo nacimiento celebramos, dijo también el papa, "sólo entra en los corazones que son como el suyo: los corazones compasivos, los corazones abiertos". De cada uno de nosotros depende que la Navidad no pierda su sentido.