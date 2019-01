Durante muchísimo tiempo, he escuchado a una gran cantidad de personas que a la hora de hablar de su fe, manifestaban abiertamente y sin anestesia que se consideraban creyentes pero no practicantes y que ese ser creyentes sin práctica religiosa es más que suficiente para tener una buena relación con Dios.

Sinceramente ya me he cansado de escuchar semejante frase sin sentido, y encima teniendo que esbozar una sonrisa como si tuviéramos delante a una persona coherente y profunda en sus convicciones de fe.

A ver….¿qué piensan ustedes de ese matrimonio que dice con su boca que están profundamente enamorados el uno del otro y no paran de decirse que se quieren y se aman y luego no practican en la intimidad física ese amor? Qué desastre de matrimonio ¿no? Estoy seguro que uno de los dos rápidamente dirá: "¡Dime menos que me quieres y practica algo más corazón mío!"

En el amor, en la amistad y en la fe los amantes no practicantes no sirven para nada, y encima creo que se pierden lo mejor. Con Dios sucede lo mismo: un creyente no practicante que no va a misa, que no va a la Iglesia, que no tiene trato con Dios, ni es creyente ni es na de na y, como con los amantes, se pierde lo mejor: experimentar el abrazo de Dios que te envuelve toda el alma llenándola de amor, fuerza y paz para el camino de la vida.

Otra variante que no conduce a nada son los practicantes no creyentes, que no paran de practicar pero en realidad ni creen ni aman a quien tienen enfrente.

Ni en el amor ni en la fe valen para nada esos modelos. Dios es Creyente y Practicante. Dios te ama, cree en ti aunque nadie lo haga, y quiere volcar en obras y gestos de amor lo importante que eres para Él.

Así que ya sabes, el creyente de verdad o practica o se pierde lo mejor.

Resuene en tu corazón ese piropo de amor que Dios lanza a través del profeta Isaías: " …y es que tu vales mucho para mi y te amo…no tengas miedo porque Yo estoy contigo".