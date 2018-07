Sin Cristiano, ¿qué papel recitará Messi?

Desconozco si en LaLiga va a producirse cierto sentimiento de orfandad, pero lo que resulta indudable es que la huida de Cristiano va a birlarnos ese extraordinario duelo que hemos vivido durante casi un decenio y que protagonizaba el portugués con Messi. Archirrepetido queda que esa rivalidad hacía que cada uno se superase y fuese mejor cada día. Parecía como si uno fuese la zanahoria que el otro perseguía con denuedo.

Es una ausencia sensible, demasiado sensible, y una pérdida considerable para el papanatismo al uso. La figura del portugués acaparaba gran parte del foco que el fútbol proyecta y lo que tampoco podemos saber es si su falta hará que Messi levante el pie del acelerador. Si eso fuera así, el título de Liga no tendría por qué estar destinado sólo para dos. Igualaría las fuerzas y la competición estaría mucho más disputada de lo que ha estado en ese decenio de oro.

En esa bipolarización de fuerzas, únicamente el Atlético de Madrid pudo meter la cuchara. Pero tampoco demos por hecho que El Diez rosarino va a dejarse ir por el mero hecho de que no compita directamente con su eterno rival. La globalización no es ajena, ni mucho menos, al fútbol y siempre quedará ese Balón de Oro que sí es el gran señuelo que todos los astros persiguen denodadamente. Curiosamente, la hagiografía merengue ya postula a Modric para la cosa.

Dirán, y están en su papel, que a Cristiano muerto, otro madridista puesto, y el que menos chirría en estos momentos es el manija croata. Confiemos, pues, en que nuestra competición no se resienta en su competitividad, pero que vamos a notar la ausencia del cíclope madeirense no creo que lo dude alguien. Y ya sólo queda relamernos que hayamos disfrutado de ese pulso mágico, sólo parecido al que disfrutamos entre Kubala y Di Stéfano allá por nuestra niñez.