Cuidadores y dependencia

Desde 1970 en que se creó el 'Servicio Social de Recuperación y de Rehabilitación de Minusválidos', hasta el 1 de enero de 2007 que entró en vigor la llamada Ley de Dependencia pasaron muchos años. Los suficientes para pasar del logro de la ley protectora, al amargor de los recortes, a causa de una crisis financiera que los dependientes no provocaron. La Ley fue precedida con una amplia recogida de firmas en una iniciativa popular legislativa. Un tema muy importante es el los cuidadores, que en su mayoría son mujeres. Mujeres que abandonan los trabajos para cuidar a un familiar y ven peligrar el futuro de su propia vejez. El atraso de las prestaciones provoca que cada día haya más personas que son reconocidas, en uno de los tres tipos de dependencia, que mueren antes de recibir la prestación. La actual administración andaluza achaca el atraso al trabajo de su plantilla, afirmación que rechaza CCOO, presente en el comité de empresa. El IMSERSO afirma que 269.238 personas esperan una prestación, pero que además hay 131.270 que se encuentran pendientes de valoración. Hace unos días se ha conmemorado el Día Mundial del Alzheimer, y en Jerez en el local de la ONCE, se celebró un cine fórum con la proyección de 'Arrugas', novela gráfica de Paco Roca. La novela impresa va por 14 ediciones, y al visualizarla comprendes no solo a los enfermos, que según dicen no se dan cuenta de la situación personal, sino la difícil situación de los cuidadores. "Cuidar a los cuidadores" es muy importante, porque a veces se desatienden a sí mismas, no toman tiempo para ellas, no salen con sus amistades, o paralizan su desarrollo vital. "El futuro no está en manos de grandes dirigentes, las grandes potencias, las elites". "Está en manos de los pueblos". Francisco Papa, en Bolivia.