Cuídense mucho

Pasada la Nochebuena y el día de Navidad, fechas sobre todo familiares, las fiestas enfilan las celebraciones de los jóvenes -Nochevieja, el fin de año- y de los pequeños -Día de los Reyes Magos- con el coronavirus disparatado por todos lados y las alarmas encendidas. Bien es verdad que la presión hospitalaria está siendo mucho menor que en anteriores olas de la pandemia, lo que apunta a que esta variante ómicron no es tan grave -al menos por el momento- como las anteriores aunque se está propagando a mayor velocidad. Anteayer en la provincia y según las cifras del SAS había 96 hospitalizados con siete pacientes en la UCI, un pequeño porcentaje de los contagiados, lo que no ha impedido que el temor se expanda, de ahí las colas para la vacunación sin cita y en las farmacias para hacerse con los test de antígenos -es curioso que hay quejas por las colas en el primer caso y el estoicismo con el que se espera en el segundo- antes de las reuniones familiares de los días pasados.

En este ir y venir diario de cifras, las autoridades no atinan y dan una de cal y otra de arena: ahora de nuevo la mascarilla es obligatoria en exteriores -hay científicos que ponen en tela de juicio la eficacia de esta medida al aire libre- pero Sanidad ha acordado que los contactos estrechos de un contagiado con la variante ómicron no tengan que guardar 10 días de cuarentena domiciliaria en el caso de que tengan la pauta de vacunación completa. Un alivio, sí, aunque para eso habría que saber qué contagio es ómicron y cuál no, lo que no se está especificando al menos que uno sepa por los casos cercanos que van cayendo. El gozo, en un pozo.

Y de nuevo la hostelería en el punto de mira: la obligación de presentar el pasaporte Covid parece el mal menor -aunque más de uno dude de la constitucionalidad de la medida-, pero alguno acá mira de reojo a otras comunidades y se teme lo peor. Lo que es cierto es que estos negocios ya están pagando los efectos de la ola de contagios porque el miedo se ha propagado en progresión geométrica y las ganas de salir a la calle que había en el puente de la Inmaculada se han disipado con una velocidad de vértigo: el pasado 24 el centro de Jerez estaba desconocido para ser un día de Nochebuena y aunque el día arrancó con lluvia, sobre las tres de la tarde lució el sol, pero ni por esas.

Así que hemos de convivir con el coronavirus y sus múltiples variantes y diferentes olas -a ver cuándo baja la marea- pero también pendientes de los tinos y desatinos de los que mandan. Y a ver qué pasa con la vuelta al cole en un par de semanas... Hasta entonces, cuídense mucho, piensen en los suyos y en los demás, sean comprensivos con el personal sanitario -que hace lo que puede y mucho más- y entiendan que el bien común casi siempre se traduce en el bien individual.

Feliz Navidad y feliz año.