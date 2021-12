Demasiada improvisación

La vacunación a los menores de 12 años ha comenzado esta semana en Jerez con la chavalería dando ejemplo a los mayores rezagados que aún se resisten al pinchazo sin ser negacionistas. Pero la organización para este inicio de campaña no ha sido la mejor por parte del Servicio Andaluz de Salud, que también ha patinado con las jornadas de vacunación sin cita previa en el centro de salud de San Telmo. Tanto en un caso como en otro, y teniendo la experiencia de situaciones y meses anteriores de pandemia, las cosas se podrían -y se deberían- haber hecho mucho mejor.

Como en cualquier servicio público, además de las normas internas a observar hay que pensar en el cliente, y en este caso en el usuario. Y tanto en un caso como en otro en lo último que se ha pensado es en el usuario, con el agravante de que unos han sido nuestros mayores y otros menores de edad. Parece que ni queriendo se podían haber hecho las cosas peor aunque la capacidad de las administraciones para incomodar a los ciudadanos no tiene límites, al menos por ahora...

En el caso de la vacunación a los menores de 12 años, el SASha citado a los niños a través de los colegios pero con poco orden y sin ningún concierto, con lo que en el centro de salud de La Milagrosa se formaron colas familiares al aire libre que bien podían haberse evitado: el Ayuntamiento reitera su ofrecimiento de espacios municipales y también Ifeca parece estar disponible. ¿Y si llueve una de las tardes de vacunación infantil? ¿Las familias van a tener que esperar bajo la lluvia a las pertas de los centros de salud a que les llegue el turno para vacunarse?

Tampoco es de recibo que los niños de San José del Valle tengan que desplazarse a La Barca para vacunarse cuando Jesús Aguirre anunció que las unidades móviles del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desplazarían a las zonas rurales para agilizar la administración de las vacunas. ¿Tienen algo que ver los colores políticos en todo esto? Piensa mal y acertarás...

Y si con los más pequeños da la sensación de que ha habido demasiada improvisación, otro tanto igual ocurre con los más mayores que han acudido esta semana a por la tercera dosis al centro de salud de San Telmo, donde se han repetido las colas a la intemperie. Si el SAS sabía que solo iba a haber 150 dosis por día, bien podría anunciarlo y el lunes y otros días se hubieran ahorrado la espera los ciudadanos que hicieron cola estoicamente detrás del número 150...

No cabe duda de que estas vacunaciones pueden gestionarse y organizarse mejor, tanto en beneficio de los usuarios -personas mayores y menores de edad- como de los propios sanitarios, en muchos casos desbordados por esta desorganización y que pagan el pato del disgusto de los usuarios sin comerlo ni beberlo pero que son los que tienen que dar la cara por una situación que no han generado. No estaría de más que alguno de los que ha decidido que estas vacunaciones se hagan así se hubiera pasado una tarde por La Milagrosa o San Telmo...