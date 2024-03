Parece ser, eso nos dicen, que vivimos en tiempos de “progreso”; días de respeto a lo que ellos tienen por “derechos humanos”; tiempos en los que la sociedad se mueve hacia la “igualdad”. Uno, como ciudadano dependiente, por completo, de la libertad; amante, apasionado, del progreso auténtico, y sin adjetivos; y absolutamente respetuoso con la sana diversidad; se pregunta, con no poca curiosidad como el entuerto despejar, cual es la realidad en la que vivimos y cual el espejismo en el que nos dicen que lo hacemos.

Hay ciertos derechos, llamémosles fundamentales, de los que nadie debería verse, jamás, privado: el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la justicia, y a la propiedad. Bajo ningún fatuo pretexto, vana excusa o pueril argumento, se puede privar a nadie de tener, cualquiera y todos, estos, por tanto, inalienables, derechos. Y es aquí cuando y donde surge la duda, cotidiana y existencial, que, no me hace reír, porque de asunto serio hablamos, pero sí me desconcierta, preocupa y altera.

Así que, por lo visto, sin haberlo visto, resulta que vivimos en la era del “progreso” -vuelvo a entrecomillar para que el teclado sobre el que escribo no se me rebele-, de los “derechos humanos”, y avanzamos hacia la “igualdad” entre las personas, sin distinción de raza, credo, sexo o condición … ¡pues vaya…!

Hablar, dogmatizar o incluso legislar sobre los derechos que todos debiéramos tener, es cosa fácil -observen, por favor, que escribo: “los derechos que todos debiéramos tener”, y no “los derechos a los que todos debiéramos tener acceso”-, asunto bien distinto es que la realidad se ajuste y sea coherente con esta trascendental cuestión.

Comencemos por aclarar que no es ni lo mismo ni parecido “tener derecho a”, que “tener acceso al derecho a”. En el primero de los supuestos, el derecho, a lo que sea, “se tiene”; en el segundo, lo que se tiene es “la opción de llegar a tener el derecho”, por lo que también se podrá contemplar la opción de no alcanzar a tenerlo.

Continuemos estableciendo que no debiera existir ser humano que contase con el poder, terrible e inhumano, de privar a otro ser humano de tener -no, repito, de la opción de tener, porque esta no es suficiente- todos y cada uno de los cinco derechos que hemos considerado como esenciales; no obstante, los hay: hay seres, no sé si calificarlos de “humanos”, que no sólo ostentan este poder, es que usan y abusan de él hasta lo inconcebible y por completo inasumible.

Y concluyamos sentenciando -disculpen, por favor, lo de “sentencia”, pero ya me dirán ustedes si, después de haber terminado de leer lo que a continuación voy a escribir, no están de acuerdo en calificarlo de “laudo incontestable”, es decir: sentencia- que no existe derecho que como tal valga, si no es cierta y real la posibilidad de disfrutarlo, y me explico: ¿de qué sirve tener derecho a la propiedad si no tienes dinero para adquirirla?, ¿de qué tenerlo a la Justicia si las leyes, que supuestamente la respaldan, no son justas?, ¿para qué el derecho a la dignidad si no cuentas con medios para abandonar la misera?, ¿de qué sirve contar con el sagrado derecho a la libertad si estás encarcelado?, “tendrás” el “derecho”, pero no tendrás la libertad, luego no tienes el derecho, y si, aun así crees que lo tienes, este no es accesible, o sea: como si no lo tuvieses, y … por último, ¿para qué el intocable derecho a la vida, ese que nadie en público se atreve a poner en duda -¡miserables!- sí, cuando quieren, o les conviene, te matan?, no, por favor, no se echen las manos a la cabeza, porque no estoy exagerando: cuando quieren, o les conviene, nos matan: guerras, siempre absurdas, atentados indiscriminados, crimen organizado, sicarios, siniestros experimentos, enfermedades sospechosas, COVID 19 … ¡sí, nos matan!

De modo y manera que, si les parece, cuando les hablen de los “derechos” que los humanos tenemos, del “progreso” que nos los ha traído, y de la “incuestionable igualdad” hacia la que caminamos, les hacen ustedes, si así lo consideran, un rotundo, inequívoco e irrevocable corte de manga.

Los derechos que todos debiéramos tener no pueden estar supeditados a la voluntad, los intereses o las conveniencias de la clase dirigente, de los que tengan el poder, porque entonces derechos bien “torcidos” es lo único que son: pura agua de borrajas; pan para hoy y hambre, sólo hambre, para mañana, y para los de siempre … ; un vulgar engañabobos para las masas anónimas y embrutecidas. En fin …