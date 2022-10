Desayuno intermitente

Era una de las primeras veces que me dejaba caer por la villa y corte, igual nunca había pisado antes el asfalto de Madrid. Puede ser que fuera trece, qué más da, pudiera ser que fuera martes. Eso sí, esta vez el diablo no se puso de mi parte, aunque parecía más bien un pobre diablo. Iba para la octava planta del 32 de Gran Vía, sede omnipotente de la Ser, y se me ocurrió hacer una parada técnica en el Nebraska, un café de canallesca, canallas y desamores, tras cuya barra me esperaba aquel tipo. Buenos días -y añado al saludo- zumo de naranja y tostada, por favor. Buenos días, me responde agrio con observándome tras el cristal unas gafas con más pringue que once jamones. Invierto los tres minutos que tarda en llegar el desayuno en explorar el paisanaje, vaya a ser que Iñaki Gabilondo haya bajado un momentito a por un expreso en una pausa de publicidad. Cuando me giro de nuevo hacia la barra tengo allí delante un chupito de naranja y una rebanada tiesa de pan bimbo. He aquí que se me ocurre preguntar qué tenemos para ponerle al pan, y el de las gafas me vuelve a mirar, pero ya no con acritud, ahora lo hace como con una mijita de desprecio y un poquito de asco, como si Tamara se encontrase con su ex en un ascensor: "Mantequilla en porciones y mermelada, qué vamos a tener". Según me dijo uno después, hice el cateto.

Os cuento esto porque hoy he ido a donde Manolo Lugo, le he dado un beso a mi Patri y a mi Luis (cómo quiero a esta familia) y me he regalado un ratito estupendo, de los que te hacen olvidar las cuitas y carajotadas varias de los días laborables. De todos los parques temáticos del desayuno que hay en Jerez, el Camino del Rocío es disneylandia. Más variedad que en el catálogo de Bricopinturas. Por la terraza han pasado, en lo que dura un café 'bebío', integrales, molletes, bollitos y pan de campo por doquier. Me he decantado por el clásico aceite con salmorejo, pero la parroquia se ha endiñado sin miramiento ninguno desde melva con tomate hasta tortilla francesa, pasando por jamón del bueno, chacinas patrias y patés de todos los colores.

Si a Don Felipe, después del festival que se dio el miércoles en la Venta Esteban, le da por aparecerse un día en el Camino del Rocío, ya os digo que se pone de moda el desayuno intermitente. Es decir, desde donde estés, venir a Jerez al menos tres veces en semana para empezar el día con buen pie. Al camarero del Nebraska le daría una crisis de ansiedad en casa de los Lugo. Y después dicen que los catetos somos nosotros, Anda ome.