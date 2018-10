Amanecemos octubre con calor de julio y un dato, que no por esperado, puede dejarnos indiferentes. Nuestra provincia acumula cerca de un tercio de todo el desempleo generado en el mes de septiembre en toda España, de las 20.441 personas que perdieron su empleo 6.890 son de nuestra provincia. Desgraciadamente esta no es una "fake news" como las que nos intoxican todos los días, es una evidencia que Jerez y la provincia necesitan algo más que flores para los turistas, lavadoras pobres, camisetas cateto-localistas, o inversiones en planes de empleo que no se evalúan.

De forma simultánea, paradojas de la vida, conocíamos dos noticias de signo contrario. El martes se presentaba en el Puerto de Santa María la primera cápsula de pasajeros del tren supersónico, podrá viajar a 1.223 kilómetros por hora a través de un "tubo al vacío" y en el proyecto de alta innovación participa una empresa de la provincia. También conocemos que la Autoridad Portuaria de Cádiz ha sido adjudicataria, aunque temporalmente, de la gestión de la terminal de mercancías de Jerez, se consigue dar utilidad a este "puerto seco" y nudo de comunicaciones, e interconectándolo con Jerez se da salida ferroviaria al Puerto de Cádiz.

Pero el reto para Jerez y la provincia es convertir esos proyectos de "alta velocidad" en riqueza para el conjunto, hay que cambiar la tendencia sin falsas expectativas ni victimismos. Regenerar la estructura productiva, formar a nuestros jóvenes, reciclar a las personas expulsadas del mercado de trabajo, son las formas de montarnos en el tren de potenciar el empleo y la riqueza. Al desempleo supersónico se le combate generando economía de cercanías, de calidad, induciendo el intercambio de conocimientos, personas, servicios y mercancías entre las distintas comarcas de la provincia.