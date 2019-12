La Diáspora

Toda Diáspora implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. En un sentido amplio y más amable, alude coloquialmente a quienes se encuentran fuera de su tierra y la recuerdan de uno u otro modo. Hay veces que esta diáspora se concreta en grupo o grupos que, bien situados y gozando legítimamente de las mieles de sus triunfos personales, celebran alguna reunión de confraternidad en la que inevitablemente la nostalgia por la tierra aflora en forma de loas y discursos más o menos sentimentales. Puede ocurrir que, con el natural ambiente optimista y paternal que pueda anidar en tales convocatorias, no falten quienes, desde la lejanía y nunca desde la implicación, intenten dar consejos y programas de acción para con la localidad que los vio nacer. Para tranquilidad o desasosiego, tales discursos quedan en una simple pompa de jabón que se diluye sin más importancia, del mismo modo como cesa la música de una fiesta o el jolgorio de mayor o menor intensidad en el que se disfruta del buen vino y la vianda típica, entronizada ésta como una seña de identidad popular que el grupo bien situado acoge como suya. Y hasta el año que viene, o la próxima celebración festera en la ciudad oportuna de cada cual.

Si el lector quiere acudir a un diagnóstico lúcido, escueto y cabal de este tipo de reuniones o comunidades de afectos, aquel tiene nombre y apellidos. Lo hizo el fino, elegante e ilustrado palaciego y sevillano Joaquín Romero Murube en su aconsejable “Discurso de la Mentira”. Se lamentaba el culto escritor y conservador de los Reales Alcázares de la ciudad que lo acogió de niño, de esos sevillanos que triunfaron más allá de la urbe hispalense, triunfo que él no regatea ni escamotea, otorgándole su admiración y respeto. Pero ello no le hace olvidar la tacha. Cámbiense los nombres de las localidades y se tendrá un juicio bastante generalizable: “triunfaron en Madrid y allí quedaron. A Sevilla vienen solo en plan de turistas. Les interesa sólo la fiesta y lo excepcional; no el dolor, la paz, lo íntimo y consuetudinario”.

Es fácil y tentadora la lisonja, y el recuerdo amable pulido de aristas de dolor acampa con los años en el prado de nuestros recuerdos. Lo uno como lo otro son caras del poliedro difícil de nuestros periplos vitales. Podemos hacer lo uno o lo otro desde la cercanía y la implicación, siempre teniendo el cuidado de no caer en la frase fácil y común, o en el piropo que a nada compromete, pero que adorna el momento. En todo caso, ese compromiso vital y cotidiano puede valernos como prueba de descargo en caso de acusación o duda. En cambio, al comportamiento que un implicado Joaquín Romero censuraba a sus paisanos no se le puede sino rendir tributo de ratificación, por provenir de un alma que fue noble e implicada con su tierra, y a la que otorgó los largos años de su saber profesional, sin que faltara quién, ante sus luchas y críticas, opusiera el ninguneo o el fino desprecio que todo sabemos qué forma toma: “…esas son…las cosas de fulano o mengano…”.

Es fácil amar lo que no nos compromete. Y lanzar una vez al año nuestras voces por el río sensual de los discursos de sobremesa. Lo difícil es vivir, sufrir y entregar el alma. Eso no está al alcance espiritual de todos.