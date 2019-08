Gasolina al fuego

Estamos asistiendo a noticias diarias que revelan indicadores de desaceleración económica en toda la zona euro. Como todos sabemos, Jerez está en esa zona. Yo diría en una zona más delicada todavía. El Euríbor, hemos podido leer estos días en la prensa económica, que ha cerrado en un nuevo tipo mínimo histórico. Concretamente en el -0,356%. Seis meses bajando y durante tres años en negativo. Para los que tienen -tenemos válgame Dios- hipotecas con este índice de referencia supone que en un año vamos a pagar unos 120,00 euros menos de cuota. El ejemplo es para una hipoteca de 120.000 euros a 20 años. A corto plazo estas medidas de la llamada economía expansiva adoptadas para aliviarnos la vida y no ahogarnos son medidas menos malas o digamos ‘positivas’.

Es decir que la situación económica nunca ha llegado a consolidarse y sigue arrastrando ‘la fatiguita’ adquirida en el tiempo recorrido. Seguimos viendo cómo importantes analistas económicos insisten en que continuamos atascados y no crecemos. Continuamos con una gran deuda pública -no sé si esto os suena de algo en el Ayuntamiento de Jerez-. ¿Nos suena verdad? Si analizamos el entorno macroeconómico y nos desplazamos en concreto hasta nuestro querido Jerez la cosa es igual o peor. Cuando una ciudad vive por encima de sus posibilidades porque no es competitiva incurre en déficit. Necesita más financiación externa y nuestra tasa de desempleo sigue siendo alarmante. La cosita se pone difícil porque en este escenario se aumenta el gasto público. Se une, a todo esto, la falta de ingresos fiscales porque cae la producción -no se genera economía-. Se instala además la desconfianza y las empresas que antes contrataban poco pues ahora contratan menos. La baja calidad de la mano de obra que tenemos no ayuda nada y los pocos o muchos talentos que tenemos se van fuera de Jerez. ¿Hace falta que diga algo más? ¿Verdad que no? ¿Y en manos de quién estamos para gestionar este ‘complicadete’ escenario en Jerez?

ientras tanto nuestros políticos, sentados y viendo venir el porvenir. Tímidas tácticas para hacer un par de fotos diciendo que lo bueno viene mañana y mañana nunca llega. Inmersos en una crónica parálisis por el análisis y tímidas actitudes que deberían ser firmes, a veces contundentes. En muchos casos es como si hubiera desaparecido la vocación política y se pusieran a pensar: “total mientras esté cobrando…” y siguen y siguen mareando la perdiz. Es cierto que la situación no es fácil. Administrar sin dinero es “molto complicado” (como diría nuestro querido y desaparecido Fernando de la Morena). También es cierto que la actitud y aptitud de los que administran nuestra ciudad es demasiado benévola por llamarlo de alguna forma. Si a esto le añadimos que ha entrado una nueva ‘remesa’ de oportunistas cubriendo huecos que ha generado la marca. Sólo están para cobrar. Así está empeorando la situación. Nuevos cachorros sin conocimiento mínimo previo de política ni gestión pública (ni privada diría yo)…, es como echar gasolina al fuego. Mientras tanto vamos a ser buenos y conceder cien días a la nueva concesionaria de recogida de basuras de la ciudad. No nos queda otra y vaya ud condió.