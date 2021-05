Where is Sánchez?

No me refiero a nuestra 'bilingüe' alcaldesa sino al presidente del Gobierno. ¿Dónde está Pedrito?, ¿Estará con Arrimadas, que tampoco se le ve después de la derrota en Madrid? Un cero absoluto obtuvo Cs en Madrid. 0 bien, quién sabe, ¿estará con Pablo Iglesias -'Atila'?, su fiel escudero que por donde pasa no crece la más mínima hierbecita de esperanza. Pedro no se expone para nada, regateando a la prensa, se dedica a vender la campaña de vacunación, salida de crisis sanitaria y recuperación económica. Sólo vende pócimas milagrosas para ganar tiempo. Se queda tapadito al amparo de Redondo calculando el más mínimo impacto negativo en la imagen de su patrocinado. ¡En ese manejo del Big data son unos máquinas!

Iglesias se va vendiendo éxito cuando ha sido un auténtico timo para sus fieles y fracaso para su proyecto pero a él le ha servido y en el camino -ya fagocitado por el PSOE- ha cumplido con Pedro. Ha ejercido de 'traga basura' a cambio de las comodidades que fueron su argumento: 'la Casta' contra la que luchó para encarar su carrera corta pero muy rentable en política.

Mientras tanto desaparecerá el estado de alarma y Pedro sigue desaparecido. El toque de queda está vigente hasta hoy domingo a las once de la noche pero a las doce ya no estará en vigor. Cada Comunidad hará lo que pueda y el desconcierto será generalizado. Todo hace indicar que desde el Gobierno hay una maniobra para desgastar a las Comunidades autónomas que no son de la 'casa'. La táctica no sabemos si es 'vengarte o venerarte' con los resultados de Madrid y echarle ahora la culpa a las Comunidades -en especial a Madrid- buscando el balanceo ante el nefasto horizonte que se avecina a la izquierda e imputarles puntos negativos a la competencia.

Aquí en Jerez lo más novedoso es que las academias de inglés han subido la cotización en bolsa después del discurso hasta trilingüe de nuestra intrépida y arriesgada alcaldesa. Una noticia que ha dado mucho juego pero que no deja de ser hasta simpática y clarificadora. Hemos podido ver en redes sociales un fiel reflejo de lo que somos: mucha gente que ha escrito comentarios criticando esa intervención de la alcaldesa no sabían escribir ni en castellano. Paradojas y 'sonrojas'.

En definitiva, que terminando el Estado de alarma hoy domingo no sabemos con certeza qué es lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llegar. Es un poco como tener la sensación que deben estar experimentando los desahuciados 'líderes' de grandes masas sociales; los cuerpos inertes (que no en ERTE) del equipo visible de Cs en Jerez. Cuando tienen apariciones se perciben por ahí deambulando 'sin rumbo y en el lodo' te dan la sensación como si estuvieras viendo la película 'El sexto sentido' que recibían visitas de espíritus atormentados.

Veremos hasta dónde se tragan otros partidos a estos desconocidos impúberes que, haciendo gala del apellido de su jefa, se 'arriman' lo mismo a la derecha -en los corrillos del teatro- que a las fronteras de la izquierda. Lo que sea, ya a la desesperada por si cae algo. Como ocurría en la película 'El sexto sentido', este núcleo inoperativo, ademas de no ayudar a su partido ni a Jerez, oyen voces, "están muertos pero siguen hablando entre ellos". A todo esto: Where is Sánchez ? y vaya usté condió.