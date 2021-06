Ecuador político

Nunca antes el ecuador de un mandato municipal había dado tanto de sí. Ahora se acaban de cumplir esos dos años, que parecen un siglo después de lo que se ha vivido y sufrido. A la hora de hacer balance, desde el gobierno municipal, como es habitual, el resultado es positivo, la botella medio llena a pesar de los numerosos problemas que ha generado la pandemia, que siempre da pie a justificar miles de cuestiones no resueltas todavía. En todo este tiempo, además de las consecuencias de una crisis sanitaria que se ha llevado a muchas personas, que ha obligado a generar muchos recursos en ayuda de quiene están en situación de vulnerabilidad y a sacrificar proyectos que en otro tiempo habrían estado más cerca, nos hemos encontrado también con muchos cambios políticos a nivel local. Desde la reciente recomposición del PSOE que se ha plasmado en un nuevo liderazgo andaluz, el de Juan Espadas, que se ha visto especialmente respaldado por alcaldesas como la de Jerez, a crisis como la vivida en el seno del Partido Popular, cuyo líder local, Antonio Saldaña, sigue viviendo en el filo de la navaja tras el error que cometió una tarde del mayo de la primera ola y que su partido aún parece que sigue tratando de asimilar. O la crisis profunda que vive la izquierda a la izquierda de la izquierda, dividida en varios frentes entre Adelante, Podemos, Izquierda Unida, Ganemos y la emergente Andalucía no se rinde, que ha tenido su último capítulo esta semana con la expulsión de Ángel Cardiel de Podemos. Un gazpacho de siglas y una división que no aventura muy buenos resultados y que compromete, de no reagruparse pronto, la mayoría que necesita un PSOE local que tampoco parece que, salvo milagro, vaya a pescar en Ciudadanos, decadente y menguante, cuyas siglas pueden desaparecer de un Jerez en el que llegó a ser el partido más votado en unas autonómicas.

¿Habrá adelanto electoral en Andalucía y cómo influiría en Jerez? Esta es otra de las preguntas que surgen en este momento. El futuro de Juanma Moreno y de Juan Espadas sin duda acabaría afectando a las siglas a nivel local. Indultos, ayudas europeas, subida de la luz... Temas nacionales y macroeconómicos siempre afectan, aunque lo local prevalece en unas elecciones municipales. Mucho le deben preocupar al gobierno local asuntos como las obras en el centro o la reciente movilización del personal de limpieza. Son siempre los grandes contratos de concesionarias de servicios municipales los que más preocupan a quienes gobiernan pues lo más cercano es lo que llega al ciudadano. Y no parece que en este momento las tenga todas consigo el Ayuntamiento a pesar de haber cerrado grandes acuerdos en estos dos años. Y luego están los datos micro. Esos que maneja perfectamente una institución pegada a la calle como Cáritas Diocesana y que indican que en el último año ha tenido que atender a más de un 23% de familias vulnerables. Un dato que por sí solo debería mover, por encima de disputas internas políticas, a remar unidos dos años.