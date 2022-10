Electores y elegidos

ALGO desorientado, en busca de amparo al cobijo de mentes más sabias que la propia, mirando por el brillo del saber de los que demostraron poseerlo, recalé en la maestría de uno de los padres de la filosofía: Aristocles, se llamaba, como Platón pasó a la Historia.

Caían, una tras otras, letras y palabras; los párrafos caminaban prestos; se sucedían las páginas… el brillo, prodigioso, amparado en una envidiable lucidez, encandilaban mi asombro: sobran adjetivos, faltan calificativos. Ojalá la sabiduría fuese contagiosa…

¿Quién debe gobernar el Estado? No es cuestión baladí, de que sean unos: los que debieran, u otros: los que no debiesen, va a depender el quantum de felicidad que los gobernados tendrán opción de disfrutar, ¡ahí queda eso!

Cuando la enfermedad nos abate, vamos en busca del mejor de los galenos: nuestra vida puede estar en juego. Si estamos envueltos en pleito, trataremos de que sea el mejor de los letrados el que nos asista, para tratar de salir airosos del entuerto. Pero… ¿y si necesitamos, como la estructura social que nos hemos dado exige, que alguien nos gobierne, removeremos cielo y tierra para encontrar a los más preparados para desempeñar tan trascendental función, no escatimaremos esfuerzo en dar con los mejores? ¿Les respondo yo, o lo hacen ustedes, apreciados lectores, en mi lugar?

No hay razón alguna para que no sean los mejor dotados para asumir la responsabilidad de la “función pública”, los que estén al cargo de ella; pero hay cientos de ellas -de razones- para que no lo estén -al cargo de ella- los que ni están preparados ni tienen facultades suficientes ni poseen la mínima, que debiera ser mucha, lealtad exigible para ocupar tal responsabilidad.

Por tanto, en primer lugar, y al igual que ocurre en tantos otros oficios -diría que en todos los demás oficios-, tan sólo aquellos que demuestren estar capacitados deberían tener acceso a la “cosa pública”. De entre ellos, debería cribarse a los menos aptos, aunque en alguna medida lo fuesen, para elegir entre los que hubiesen dejado palpable una superior aptitud. Por último, la selección final habría de escoger, entre los restantes, a los más prudentes, decididos, leales y justos.

Si actuásemos del modo que hemos descrito, y, aunque sólo por humildad fuese, seguimos algunos de los sabios consejos de un hombre sabio, Platón, pensados, deducidos y plasmados por una mente prodigiosa y con el más sano de los propósitos, mucho antes del comienzo del tiempo al que llamamos “Después de Cristo”; veríamos que una vez cuidadosamente escogidas las personas idóneas para gobernar, nos tendríamos que preguntar si son ellos los que debieran intentar establecerse en el poder, presentándose como candidatos, o nosotros los que habríamos de pedírselo a aquellos con demostración fehaciente de ser los mejores. Porque, al igual que es el enfermo quien busca al médico que le sane, y no al contrario; y, también, quien quiere construir una casa, va al arquitecto que le guíe, y no al contrario, ¿no deberían ser los electores quienes busquen a los mejores, les pidan ser candidatos y, si aceptan, decidir luego, entre ellos, quienes serán los que les gobiernen?

Si las cosas van mal, algo hay que cambiar para que las cosas cambien. No vendrán del cielo soluciones a problemas que no son del cielo.

Las cosas van mal, tal vez, muy mal; algo hay que cambiar, puede que no “algo”, si no mucho, para que esas cosas dejen de seguir yendo tan mal como lo están haciendo.

La base política de nuestro modo de vida es la democracia, basada, de modo inapelable y absoluto, en la libertad. Pero la democracia, tal vez gastada por los años, puede que corrompida por el vicio de los humanos, si acaso cansada por desapegos, burlas y felonías, roza ya lo incapaz para atender las razones por las que vino. Algo, de importancia, amplitud e intensidad, hay que hacer, y no es ni mirar para otro lado ni engañarnos tampoco, para que siga siendo instrumento insustituible en el logro del bienestar de los más, así como escudo infranqueable contra el abuso, la iniquidad, el desafuero y la tiranía; porque, como se ha dicho, nadie vendrá a hacerlo por nosotros.

No todos, por mucho que muchos lo quieran, son los que, para que el Estado cumpla a bien con su función, pueden gobernar; ha de ser la excelencia quien lo haga, ¿es la excelencia la que nos gobierna?Es deber de los que van a ser gobernados, la selección rigurosa de los candidatos y la solicitud a ellos para que asuman tal responsabilidad; luego, serán estos los que decidan aceptar, o no, la propuesta; por último, de vuelta a los que van a ser gobernados, al pueblo soberano, este elegirá lo mejores entre los mejores, y dispuestos a trabajar por aquellos que, ahora sí, les confían parte sustancial de su destino, y no en interés propio para riego de vanidades y engorde de su bolsa.