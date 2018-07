Una de cada cuatro empresas españolas tiene dificultades para encontrar profesionales formados en las nuevas competencias digitales. Es el dato que ha dado a conocer, en su último informe, la patronal de las empresas tecnológicas DigitalEs. El informe revela, además, que hasta 2022, la digitalización será la responsable de la creación de 1.250.000 empleos en España, lo que afecta, también, a la provincia y Jerez. Sin embargo, lo que es una oportunidad, de momento, parece más bien un problema ya que se estima que en nuestro país hay unos 350.000 puestos sin cubrir por falta de formación digital.

La publicación de este importantísimo estudio no ha dado titulares a cinco columnas ni ha generado un debate político sobre la urgencia de adaptar la formación a las exigencias de la nueva Era Digital. Durante el curso que acaba de finalizar he tenido la oportunidad, gracias al programa de la Llave Maestra de la Asociación de Prensa de Jerez, de formar parte de los talleres que se imparten en los colegios. Y si hay algo que me ha llamado la atención es el absoluto desconocimiento que existe en torno a los nuevos empleos digitales, pero también el gran interés que despierta cuando se les habla de ello. Preguntar a alumnos de bachillerato si quieren ser Big Data, Social Media o experto en SEO, es como plantearles si quieren hacer los exámenes con máquina de escribir. La gran mayoría desconoce qué son las profesiones digitales, a pesar de estar entre las más demandadas por las empresas en un ecosistema que es ya digital y que exige un cambio de mentalidad para adaptarse a los cambios. Mientras esto sucede en las aulas, seguimos enfrascados en debates estériles sobre las necesidades del sistema educativo español, introduciendo reformas con cada cambio de Gobierno que ni siquiera han sido demandadas. Adaptar la educación a las actuales demandas del mercado laboral debe ser una prioridad. Ya es hora de que los políticos se pongan de acuerdo para alcanzar el tan necesario Pacto por la Educación, con una reforma que responda con la máxima celeridad a las exigencias de la IV Revolución Tecnológica y no a intereses partidistas.