Encierros: matar moscas a cañonazos

El pasado miércoles 28 escuchamos a don Juan Marín en Sevilla durante las jornadas que organizó AED-ADACEM en CaixaForum sobre 'Situación actual y perspectivas de futuro del Turismo en Andalucía', especialmente con referencia al Covid.

Nos decía el Sr. Marín a los representantes del turismo en Andalucía que allí estábamos convocados que tendríamos que “caer y levantarnos, volver a caer y volver a levantarnos”.

Encuentro que debe ser difícil decir lo de “caer y levantarse” a los que, mientras tú estás haciendo que caigan, recibes tu nómina todos los meses tranquilamente en tu banco.

Lo que nos pide el Sr. Marín no es tan sencillo. En cada caída pierdes mucho y levantarte te cuesta mucho más. Además, a cada caída pierdes fuerza y te das cuenta que no sabes si vas a poder levantarte la próxima. No es un problema de caer y querer levantarse señor Marín, es de poder levantarse.

Yo personalmente le pedí al señor Marín unas medidas más quirúrgicas. Me explico:

Cuando tienes cáncer en el hígado no te irradian hasta los pulmones. Las nuevas tecnologías van dirigidas a irradiarte al punto concreto para no causar más daños colaterales de lo necesario.

Aquí con todos los encierros estamos matando moscas a cañonazos.

Estamos radiando no solo el hígado enfermo, también los pulmones, la cabeza y más allá por lo que, intentando curar un órgano, vamos a producir el colapso y la muerte de todo el cuerpo.

No pueden, señores gobernantes, seguir tomando medidas sencillamente para cubrirse las espaldas en el tema médico. Las medidas deben ser, insisto, más quirúrgicas. Más afinadas. No se puede seguir encerrando ciudades enteras, habrá que encerrar solo a las personas de riesgo. No se puede seguir persiguiendo a los jóvenes, olvidando, además, que de su trabajo dependen las pensiones de los mayores.

No se puede asustar y dar una imagen al exterior tan negativa cuando nuestro sistema sanitario es mucho mejor que muchos otros países y cuando nuestros hospitales no están ni medio saturados. Y si temen que se saturen, inviertan medios sanitarios, en lugar de encerrarnos a todos y producir ruina.

Le pido a los políticos que hagan lo que hacemos los empresarios con éxito. Tomar decisiones teniendo en cuenta el conjunto. En este caso, no sólo la sanidad, también la economía, el aspecto social, el aspecto psicológico, la imagen exterior...

No sigan cubriéndose las espaldas con medidas tremendistas, para quedar bien con la gente que está muerta de miedo, porque previamente se han encargado ustedes de meterles el miedo en el cuerpo a través de sus medios de comunicación.

Estas medidas no solucionan ni el corto plazo, Sr. Illa. Mucho menos el medio y largo plazo. A medio y a largo nos traerán la ruina.

Por último, señores, hay que fijar unos objetivos realistas. El virus no va a desaparecer. Ni van a evitar que algunos sigamos muriendo de Covid. Pero se puede evitar que, a la vez que de Covid, muramos de hambre y de ruina. Eso pueden evitarlo y no lo están haciendo.