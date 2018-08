Encuestas de verano

El verano es el tiempo de las fantasías, las ilusiones, los divertimentos, los sofocos, los golpes de calor… Siempre hubo amores de verano, que resultaban embarazosos a veces; pero ahora si te he visto no me acuerdo, cariño, cuando llegue el otoño. También había serpientes de verano, con noticias estrafalarias, casi increíbles, del tipo un hombre muerde a un perro, de las que ya abundan todo el año. Y este verano tenemos las encuestas, que gozan de las características jocosas y campechanas propias de la estación. Por eso, me sorprende la polvareda que ha levantado el primer barómetro del CIS de José Félix Tezanos, que augura una victoria del PSOE de Pedro Sánchez con casi el 30% de los votos.

Se critica al señor Tezanos, como si en vez de ser uno de los ideólogos (o estrategas) del PSOE, fuera un cocinero de encuestas. Se le ve como un Ángel León de los sondeos, que preguntaría: "¿Cómo queréis el menú degustación? ¿A poniente, o a levante?". Y entonces le sale la encuesta bordada, como cocinada con huesos de aceitunas y humo de incienso de Iglesias, y con el Gallo Pedro de lo más sabroso, en su punto para pasar factura.

Por supuesto que no es así. José Félix Tezanos (antes de llegar a la presidencia del CIS, nombrado por Pedro Sánchez) fue director e impulsor de la Fundación Sistema desde 1981, que era como una fuente de ideas. Este veterano catedrático de Sociología de la UNED fue nombrado secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Pero no creo yo que haga las encuestas a la carta, sino que la hizo en el mejor momento y así le ha salido.

La hicieron cuando Sánchez cumplía un mes en La Moncloa, en plena novelería, con Ciudadanos en depresión, y con el PP de duelo por Rajoy antes de sus primarias (es decir, cuando aún no se había vuelto a hablar del máster de Pablo Casado), y con Podemos a verlas venir. Era el mejor momento para el PSOE y el peor para los demás. Pero no importa si se lo creen. También creyeron en Ciudadanos que iban a ganar, tras la anterior encuesta del CIS (antes de Tezanos), y mira lo que les pasó.

Sin embargo, Pedro Sánchez parece que no se ha tragado la encuesta del verano. El viernes dijo que piensa agotar la legislatura. No quiere convocar en otoño esas elecciones que ha escamoteado a los españoles. Es raro. Cuanto más tiempo pase, será peor para Sánchez, que estará más visto. Y cuanto peor, mejor, que diría el otro.