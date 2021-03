España, obligada a revertir la situación

Retorna la selección española al lugar en que goleó a Alemania y lo hace con la mosca tras la oreja y sin el ánimo que propiciaba aquella exhibición que doblegó a la Mannschaft. El empate de Granada con los griegos y la victoria de Tiflis sobre la última campana no dan demasiado pie a la euforia. Pero sí lo da a la ilusión esperanzada de que el equipo ofrezca esta noche un nivel más alto ante un rival históricamente inocuo como Kosovo.

Pero no conviene relajarse ante un enemigo sin pedigrí, ya que Kosovo es parte geográfica de Serbia y ya sabemos el nivel competitivo que lleva el deportista serbio en sus genes. Y relajaciones más distracciones aparte, hay que analizar un equipo, el español, que parece tener más futuro que presente tras un pasado que no brilla desde el último logro, ocurrido hace ya nueve años goleando a Italia en general y a Gianluigi Buffon en particular cuando la Eurocopa 2012.

Creemos que a esta España que Luis Enrique revoluciona en cada compromiso le sobra bisoñez. Jugadores que han aparecido en la elite con indudable antelación junto a otros que no se presume que vayan a alcanzar nunca el nivel adecuado dan un cóctel con aparentemente más futuro que presente. Y así las cosas, en este Miércoles Santo sin cofradías en las calles, el fútbol aparece por Cartuja con la indudable perentoriedad de no defraudarnos en su valija.

Y las horas galopan en busca de este España-Kosovo inédito que en puridad no debería representar un obstáculo complicado. ¿Y cuál será la alineación? Difícil cuestión estando Luis Enrique y su vocación para llevar la contraria por medio. La de si jugará o no Sergio Ramos es como una pregunta del millón en el laberinto de incógnitas que protagoniza la actualidad de un equipo que nos ha sumido en un mar de dudas y que esta noche no tiene otra alternativa que ganar.