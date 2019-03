Esperando a Ciudadanos

Amenos de noventa días para las elecciones municipales, todavía hay varios partidos que no tienen candidato a la Alcaldía ni candidatura. Y de todos ellos el caso que más llama la atención es el de Ciudadanos porque fue el partido más votado en las últimas elecciones en Jerez, porque está gobernando en la Junta de Andalucía, porque de aquí es Inés Arrimadas y porque hasta su sede provincial está en esta ciudad. Al final se cumplirá lo que ya anunció su líder regional y vicepresidente andaluz Juan Marín, que el candidato no corría prisa y se sabría en el último momento, casi sobre la bocina. Confía mucho Ciudadanos en la fortaleza de sus siglas y por ello no le preocupa el debate de los candidatos y el escaso tiempo que tendrán para hacer campaña. Sobre todo si al final elige a un rostro conocido por todos, que es por donde parece que van los tiros.

El nombre que se viene repitiendo desde hace semanas es el de Pedro Rollán, locutor y presentador de sobra conocido, que fue director de Onda Jerez en tiempos de Pilar Sánchez. Su designación obligaría a buscar un hueco al actual portavoz municipal y último candidato a alcalde de la formación naranja, Carlos Pérez, cuyo nombre suena para la dirección de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, cuya fundación depende de la Consejería de Turismo que lleva Juan Marín.

El de Rollán es un nombre apuntado con insistencia por los socialistas, sabedores de que tienen buena sintonía -no sólo televisiva- con él. Y es que Mamen Sánchez tiene muy claro que en caso de no poder contar con el apoyo de los partidos de izquierda, en Ciudadanos podría tener un aliado. La división del voto en la izquierda y la caída de Podemos en las encuestas preocupa en el PSOE de cara a la repetición del actual acuerdo que permite gobernar a Mamen Sánchez. De ahí que se vea en Ciudadanos un socio más seguro porque en las filas socialistas dan por hecho que obtendrá un buen resultado en las próximas municipales.

Recuerdan en el PSOE, que ha cerrado su lista sin grandes sorpresas y el rebote de algún asesor, que los pactos en los ayuntamientos nada tienen que ver con otros a nivel regional o nacional. Todo dependerá, por supuesto, de decisiones que en uno u otro caso se adoptarán en órganos superiores al local y quién sabe si entran en juego negociaciones sobre otros municipios, cambiando sillones, como ya ha ocurrido otras veces. Y también de cómo se desarrolle la composición del nuevo Gobierno central que saldrá del resultado que arrojen las urnas un mes antes.

Observan también con interés el movimiento de Ciudadanos en el PP, que también podría necesitar al partido de Rivera y Arrimadas para alcanzar los 14 votos que conceden la mayoría para gobernar en Jerez. Y quién sabe lo que pasará con Vox, muy fuerte como marca pero sin candidato también. La lista de este partido se decidirá desde 'arriba', pues en Madrid se han encontrado con el problema de que las personas que han llevado el partido, todavía en pañales en Jerez, no tienen el perfil deseado.

Las cosas de la política: quienes pueden acabar siendo árbitros de los próximo cuatro años en Jerez aún no tienen rostro.