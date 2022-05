Espinas pasajeras

Se clavan, pero no se quedan. Hacen daño, pero la herida causada termina por cerrase. La sangre, que nos trajo señales de ausencias y penas, se espesa primero y endurece después, se amalgama en cicatriz que tapona desvelos, melancolías y angustias.

En alguna callejuela olvidada de la memoria, guardamos el modo de expulsar recuerdos que lastiman. Ni sabemos cómo ni siquiera controlamos la facultad de elegir los que se van y los que quedan: no decidimos la decisión, es un azar que a veces nos conforta y otras nos tortura; es una voluntad, que pareciese ajena y no lo es, la que se arroga el poder de prolongar nostalgias, mantener zozobras, revivir soledades… o restaurar alegrías, recomponer esperanzas, recuperar ilusiones… Ni en esto somos patrones del timón que fija el rumbo, perdido, de un destino que presumimos, en poco o en mucho, dominar.

Son lazos de sangre heredada, que se marchitan sin haber llegado nunca a florecer; amores sufridos, sin devolver la plenitud ansiada; amistades fracturadas, sin tiempo para romperse; pasiones soñadas, despiertas, sin esperar al alba, en el crepúsculo dónde duermen las fantasías rotas…

En las soledades de la vida, son compañeras sin invitación; testigos, incómodos pero patentes, de certezas ávidas de ser ignoradas. Son, también, la imagen del espejo en el que queremos mirarnos, ese que nos habla de lo que queremos y no somos, y de lo que somos sin querer serlo; ese al que negamos certezas y perdonamos flaquezas; ese en el querríamos que el azogue matase el reflejo de frustraciones que no tuvieron por qué ser, de pensares que nunca se tornaron realidades, de ideales a los que faltó un empuje que les debíamos…

Lo transitorio de su existir nos regala la perspectiva para saberlas, valorarlas y hasta comprenderlas. Si no pasasen, si su permanencia estuviese por encima del tiempo que entendemos y vivimos, entonces entrarían a formar parte consustancial de nosotros, a ser nosotros, quedando fuera de la conciencia que nos permite contemplarlas “desde fuera”, y así padecerlas, pero también saborear el sosiego de su ausencia, la calma que nos obsequia el final de su insistencia, la placidez que nos envuelve tras los efectos de su dolencia.A más de lo afilado de la espina y de su envergadura, que asumen la responsabilidad por lo considerable, o no, de la perturbadora incisión, es también, como siempre ocurre, la circunstancia que nos condiciona -esa que, siempre nos recordará D. José Ortega y Gasset, “hemos de salvar para salvarnos”- la que determinará calibre y duración de las aconteceres que la herida producida nos va a obligar a soportar. Serán, por tanto, nuestra actitud consciente y nuestra disposición no consciente, pero en gran medida consecuencia de la primera, las que nos llevarán, bien por un camino de rosas con espinas, bien por un sendero espinoso con alguna rosa, bien a través de una maleza árida, enmarañada y hostil, infestada de púas, aguijones y espinas, sin vestigio ni presencia de rosa alguna.

No sabríamos de las bondades de la luz si no conociésemos la oscuridad ¿Cómo dar a la amistad el incalculable e intemporal valor que puede alcanzar si no hemos conocido enemigo? ¿Cómo atinar a perderse, con alma y cuerpo, en el laberinto mágico del amor si no nos hemos angustiado antes entre las desoladoras brumas del desamor? ¿Cómo saber del sublime e incomparable altar en el se ha de reconocer la lealtad si no hemos padecido el zarpado desgarrador de la traición? Parece que para exprimir y gozar del mejor y más puro jugo de nuestras vidas, estamos obligados a probar antes el vinagre y la hiel. Es la incongruente paradoja -valga, más que nunca, la inevitable redundancia- que nos aboca a desenvolvernos para poder envolvernos luego; es uno de los sofismas al que nos fuerza “lo bueno”, si pretendemos una opción válida a su compañía en el viaje que nos importa; es un fiel reflejo de nuestra condición humana, tal vez la menos inhumana de las condiciones…

Son espinas, dolorosas pero pasajeras. Hay otras que duelen tanto que no pasan jamás, éstas, para otra ocasión.