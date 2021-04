Eventos con corazón

Motos sin público por segundo año consecutivo, Feria sin casetas en el Hontoria, Día del Libro así, así... y Festival de Jerez, esperemos que con algo de público, como esas corridas de toros de la Feria con aforo reducido. Tenemos por delante unos eventos que no serán lo mismo que hasta ahora. Pero serán. Porque nada se ha parado del todo desde que la maldita pandemia nos visitó y celebrar esas fechas siempre marcadas en el calendario, aunque sea al 20 o al 40% es una forma de decirle que no se va a quedar eternamente entre nosotros. También es una necesidad económica, qué duda cabe. Que el centro de Jerez se vista de Feria el tiempo en el que los comercios estén abiertos al público porque la normativa lo permita no hace daño a nadie si se cumplen las normas, claro.

Y que desde ya estén los hoteles de Jerez más llenos de lo habitual porque han llegado los integrantes de los equipos del Mundial de MotoGP, tampoco. No les va a salvar la temporada después del cierre perimetral pero algo les aliviará. Todo es posible porque Jerez dispone de uno de los circuitos más famosos y adorados del mundo por los aficionados, incluso cuando no tiene público, que ya tiene mérito. Esta semana hemos sabido que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto seguirá albergando el Mundial en los años 2022, 2023 y 2025. ¿Qué pasará con 2024 y 2026? En principio no se contempla que se celebre en Jerez el Mundial, dentro de la intención de la Federación Internacional de Motociclismo de ampliar el número de países y que se roten entre ellos las competiciones. Aún queda tiempo por delante para evitarlo porque eso podría ser un serio precedente que llevase a la pérdida de prestigio y cosas peores. El regreso de los espectadores que tanto adoran venir a Jerez puede ayudar a conseguirlo. La historia demuestra que el de Jerez es un Circuito que, por encima de quien gobierne en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, siempre se ha sobrepuesto a los ultimátum sobre el precipicio. Así que sólo cabe pensar que las aguas volverán a su cauce y que, esperemos sin más pandemias, no se cuestione que Jerez sea fijo en el calendario.

Hasta entonces habrá que sufrir y esperar el regreso de esos aficionados al Circuito y a las ciudades que los vienen acogiendo desde que empezó el primer Gran Premio hace más de treinta años. Pero, al igual que ese gran jerezano como es Juan Baquero, ex director del Circuito Jerez y director del circuito de Qatar al que ha puesto en el mapa con todos los honores, hay que seguir trabajando (y mucho más en pandemia) para no dejar de ser un referente. Las motos volverán a Jerez y lo harán a lo grande. Porque la marca es muy grande y no podemos permitirnos que se pierda. Veremos la competición por televisión y no será lo mismo ni dará los beneficios acostumbrados. Pero, como sucede con otros grandes acontecimientos deportivos (esa Champions de fútbol que ha aguantado por el momento el pulso de la Superliga), hay muchos aficionados que siguen manteniendo en el corazón muchos momentos vividos en Jerez. De ellos, con o sin público, es este Gran Premio de España.