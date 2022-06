Extrapolar es un error... o no

Lo peor que puede hacer Feijóo es creer que Juanma Moreno le ha abierto las puertas de la Moncloa, que ya tiene ganadas las elecciones generales y que la derrota de Sánchez es pan comido. Lo peor que puede hacer Sánchez es creerse que el triunfo espectacular de Juanma es una anécdota sin influencia en la política nacional, circunscrita a las circunstancias de Andalucía, en unos comicios en los que no se juzgaba al Gobierno. Como si dijéramos: ha ganado Moreno Bonilla, no Núñez Feijóo, y ha perdido Juan Espadas, no Pedro Sánchez.

¿Son extrapolables los resultados del 19-J a unas futuras elecciones generales? El sentido común sugiere que no. Cada convocatoria electoral es distinta a las demás, con otros candidatos y en otros contextos, se juegan cosas diferentes, la voluntad de los votantes se configura de manera específica y cambiante... También la experiencia histórica abona la hipótesis de que ninguna elección determina la siguiente. Suele citarse el caso de Susana Díaz, que perdió la Junta en diciembre de 2018, y Pedro Sánchez, que ganó el Gobierno unos meses después (y goleando en Andalucía), pero hay muchos más ejemplos.

Por otro lado, falta casi año y medio para las elecciones generales -Pedro Sánchez hará lo que sea para no adelantarlas, ya se sabe- y en año y medio pueden pasar muchas cosas. Pueden verse los efectos positivos de la llegada masiva de los fondos europeos y puede revertirse la situación económica, aunque las perspectivas ahora mismo sean sombrías. Y el estado de los bolsillos siempre será lo más decisivo ante las urnas. También puede cambiar la actual percepción ciudadana sobre la gestión de un Gobierno que ha estado ejerciendo en una coyuntura histórica tremendamente desfavorable, con pandemia, guerra y crisis, y ha adoptado medidas positivas en materia de protección a los vulnerables, derechos sociales y política de defensa y anclaje en el mundo libre. Finalmente, conviene no menospreciar el instinto de supervivencia y la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez, un campeonísimo en la superación de dificultades, la eliminación de obstáculos y la resiliencia a toda costa. No es lo mismo el candidato Sánchez en el poder que el candidato Espadas en una oposición noqueada y equivocada desde el minuto uno.

Aun así, creo que hay más razones para pensar que el 19-J es extrapolable a España que para lo contrario, pero la columna se acaba. Podemos completarla mañana.