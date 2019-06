Faroleando

Es un arma de doble filo. No hay recompensas intermedias: se gana o se pierde jugándoselo todo al engaño del contrario. Es un clásico del póquer para acobardar o impresionar que sólo funciona si se emplea con astucia. Si embaucas. Si no se abusa.

Justo en las antípodas de la política de declaraciones, intenciones y tanteo con que los partidos han puesto en marcha las negociaciones para gobernar tras la complicada jornada del 26-M. Vox llega trasquilado: porque no ha conseguido los resultados que esperaba, porque no ocupa una posición decisiva en las futuras coaliciones y porque se ha dado cuenta de que su apoyo (casi) sin condiciones al "Gobierno del cambio" ha sido un error en Andalucía. El órdago que este mismo lunes ha lanzado amenazando con vetar el primer Presupuesto no socialista de la Junta responde a ese fracaso. No es sólo la foto; el propio Santiago Abascal se está dando cuenta de que sus votantes son de segunda si no se toca poder.

¿Es un órdago? Probablemente. Pero el éxito del faroleo de Vox no lo podremos medir hasta el día 11 cuando se defina el mapa final de las autonomías y el sábado 15 cuando se constituyan los ayuntamientos. En el caso de la Junta, nos adentramos en una tensión calculada: aprobar las cuentas de 2019 para unos meses es un pulso ensayado; el examen de verdad llegará cuando toque afrontar las cuentas del 2020. Después de cuatro décadas de gobierno socialista, a PP y Ciudadanos -con el respaldo de Vox por mucho que no le guste el "espíritu" del asunto- les toca definir una hoja de ruta que no quede en lo simbólico y lo mediático.

Con todo, el papel más escurridizo vuelve a tocarle a Ciudadanos. Y en plena digestión por el sorpasso frustrado al PP. Justo después del 2-D, Miki&Duarte plasmaban la contradicción en una de sus viñetas. Insuperable: Santiago Abascal y Juan Marín se daban la mano a través de Juanma Moreno; que la mano derecha nunca sepa lo que hace la izquierda... Cs se va a convertir en el partido de los imposibles. La estrategia sería como sigue: tendrán al PP de "socio preferente", pero no pactarán con Vox -en todo caso se les informará- y, si no se alcanza un acuerdo en derecha, si virarán hacia la izquierda para negociar con el PSOE. Pero no con cualquier PSOE; sólo en los casos de quienes renieguen de Sánchez y estén dispuestos a aplicar el 155 en Cataluña...

¿Quiere esto decir que vuelven a ser transversales? ¿Que pactarán como mejor convenga? Porque hay más de 30 ciudades sin gobierno y en todas hay artistas del faroleo...